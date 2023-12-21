Белоус: «Суперлига — сомнительный проект, бенефициар этой идеи — США»

Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус сказал, как относится к идее создания Суперлиги.

«Российским клубам можно создать турнир среди дружественных стран, но есть календарь. С созданием Суперлиги рушится целая система календаря, выхода в плей-офф еврокубков. Мы лишимся всего этого. Создание Суперлиги напоминает рейдерский захват. УЕФА и ФИФА сделали все, чтобы футбол стал самым популярным видом спорта мире, приносил миллиарды. Скорее всего, бенефициар этой идеи США. Все эти разговоры о бесплатных трансляциях — в пользу бедных. Болельщики английских команд были против Суперлиги, потому что в этом соревновании будут участвовать только пять-шесть команд из АПЛ, а остальные что — второй сорт?» — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.