Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

Сегодня, 15:52

Сто процентов доходов Суперлиги будут распределены между клубами

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт рассказал о распределении доходов нового европейского турнира.

«Транслировать турнир будет стриминговая платформа UNIFY, которая будет принадлежать клубам и инвесторам. Сто процентов доходов Суперлиги ежегодно будут распределяться между участвующими командами», — приводит слова Райхарта сайт компании A22 Sports, являющейся спонсором турнира.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Суперлига выиграла суд у&nbsp;ФИФА и&nbsp;УЕФА. Суперлига восстала из мертвых: выиграла суд у ФИФА и УЕФА. Европейский футбол ждет раскол?

Футбол
Суперлига (футбол)
0
Читайте также
Чемпионат России теперь как аналог чемпионата мира? Турнир в Челябинске заставит пойти на переоценку титулов
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: создание и развал Суперлиги
«МЮ», «Бавария», «Атлетико» и «Севилья» объявили об отказе от участия в Суперлиге
«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие клубы АПЛ не смогут играть в Суперлиге
Стал известен формат Суперлиги
Суперлига восстала из мертвых: выиграла суд у ФИФА и УЕФА. Европейский футбол ждет раскол?
Канчельскис отрицательно относится к идее Суперлиги: «Но если российские команды смогут там выступать, то нужно участвовать»
Перес — о решении Европейского суда по созданию Суперлиги: «Футбол больше не является монополией»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стал известен формат Суперлиги

«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие клубы АПЛ не смогут играть в Суперлиге

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости