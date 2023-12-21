Сто процентов доходов Суперлиги будут распределены между клубами

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт рассказал о распределении доходов нового европейского турнира.

«Транслировать турнир будет стриминговая платформа UNIFY, которая будет принадлежать клубам и инвесторам. Сто процентов доходов Суперлиги ежегодно будут распределяться между участвующими командами», — приводит слова Райхарта сайт компании A22 Sports, являющейся спонсором турнира.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.