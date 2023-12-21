«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие клубы АПЛ не смогут играть в Суперлиге

Клубы из АПЛ не смогут принять участие в Суперлиге, сообщает Telegraph.

«Согласно новому законопроекту, у клубов АПЛ нет шансов присоединиться к Суперлиге, если они не хотят покинуть английский футбол. Клубы, которые захотят участвовать в новом турнире, будут отстранены от национального чемпионата», — приводит слова журналиста Бена Рамсби британское издание.

В феврале 2020 года Великобритания вышла из Европейского союза (ЕС). В связи с этим решение Европейского суда о признании незаконными действия ФИФА и УЕФА не распространяется на английские команды.