Линекер заступился за игроков, которым из-за участия в Суперлиге грозят запретом выступать за сборные

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о возможном запрете игрокам клубов Суперлиги выступать за национальные команды.

«Одна проблема, которая меня очень не устраивает, — это угрозы игрокам, которым могут не разрешить играть за свою национальную команду. Игроки не имеют к этому никакого отношения и не должны подвергаться подобному наказанию. Этих владельцев все равно не волнует футбол национальных команд», — написал Линекер в Twitter.

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой.