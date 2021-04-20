Перес: «Возможно, нам придется сократить футбольные матчи, если молодежь считает их слишком длинными»

Президент «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес поделился мнением о том, как молодежь смотрит футбол.

«Если молодежь считает футбольные матчи слишком длинными, это может быть связано с тем, что они недостаточно интересны. Или, возможно, нам придется сократить футбольные матчи», — приводит слова Переса El Chiringuito.

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой.