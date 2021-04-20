Перес прокомментировал слова Чеферина в адрес Аньелли

Президент «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал слова главы УЕФА Александера Чеферина в адрес президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

19 апреля Чеферин назвал со-основателя Суперлиги Аньелли, который возглавлял Ассоциацию европейских клубов (ECA), главным разочарованием в своем жизни.

«Президент Чеферин оскорбил Аньелли, это невозможно. Безумие обсуждать президента такого клуба, как «Ювентус». Это неприемлемо. УЕФА должна измениться. Мы не хотим, чтобы президент организации оскорблял президентов клубов», — приводит слова Переса El Chiringuito.

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой.