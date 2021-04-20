Глава МОК выступил против создания европейской Суперлиги

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против создания европейской Суперлиги. Он призвал к сохранению единой европейской модели.

«Европейская модель позволяет инвестировать прибыль, полученную на более высоких уровнях, на более низкие уровни, — отметил Бах на конгрессе УЕФА в Монтре. — Сейчас эта модель находится под большой угрозой.

Нацеленность на экономических выгодах означает игнорирование социальной стороны спорта и потребности общества после коронавируса. Если мы будем смотреть на все с точки зрения видения бизнеса, то социальная миссия спорта исчезнет.

МОК будет продолжать ставить спорт на службу обществу. Перед лицом эгоизма, укрепившегося во время пандемии, необходимо больше солидарности внутри спортивных организаций и между ними".

Напомним, 19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».