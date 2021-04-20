Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал новость о создании футбольной Суперлиги, которая может заменить существующий формат еврокубков для ее участников.

«Этот проект пока не осуществился, — сказал Широков «СЭ». — И не думаю, что он осуществим вообще. Команды выгоняют из национальных первенств, из еврокубков. Игрокам запрещают выступать за сборные. Пойдут ли на это футболисты? Мне кажется, вряд ли. Они просто уйдут, и кто будет играть за эти топ-клубы. Я не слышал ни одного заявления игроков в поддержку Суперлиги. Мнение болельщиков тоже важно, а их вообще забыли спросить. Мне кажется, этот проект создан с целью выбить больше денег из УЕФА для богатых клубов. Они давно хотели это сделать, много лет об этом ведутся разговоры. Программа сырая и непроработанная. Все равно будут как-то к этому идти, может, со временем что-то увидим».

Широков также предположил, где место российского футбола в новой европейской системе.

«Еще ничего не произошло. Нужно как минимум лет 5 для этого. Поэтому наши клубы куда шли, туда и идут. Самый сильный клуб на данный момент у нас — это «Зенит». Его генеральный спонсор, «Газпром», является также и спонсором Лиги чемпионов. Вряд ли мы куда-то уйдем из ФИФА и УЕФА», — добавил Широков.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года. УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков и национальных первенств.

(Артем Бухаев)