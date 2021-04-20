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Самедов — о создании Суперлиги: «Для меня нет альтернатив для Лиги чемпионов и Лиги Европы»

13:09
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Бывший игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал новость о создании футбольной Суперлиги, которая может заменить собой существующий формат еврокубков для ее участников.

12 топ-клубов vs&nbsp;УЕФА.12 топ-клубов объявили о Суперлиге и разозлили всех. И что теперь?

«Мне почти 37 лет. Я рос на Лиге Чемпионов. Все яркие события в моей памяти связаны с элитными соревнованиями — Кубок Кубков, Кубок УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов. Я рос на этом всем. И для меня нет альтернатив для этого. Это лучшее, что может быть в футболе. Убьет ли это футбол? Слушайте, мир меняется, спорт пытаются изменить. Мы не будем жить уже, как раньше. Это общая тенденция. Где место России? Это очень сложно, на самом деле, у «Зенита», может, и будет возможность залезть в Суперлигу, но я не готов об этом судить. Пока говорить об этом рановато», — сказал Самедов «СЭ».

Самедов также отреагировал на слова Флорентино Переса о том, что 90 минут — это много для современного футбола.

«Это глупость. В смысле много? Наоборот, бывает даже мало, если прекрасный матч. Для молодежи много? Это просто смешно. Просто идет какая-то бредятина», — добавил Самедов.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков и национальных первенств.

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов