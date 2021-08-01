Глава испанской ла лиги Хавьер Тебас высказался о проекте футбольной Суперлиги.

30 июля УЕФА проиграл судебное разбирательство по делу об организации Суперлиги и был вынужден отменить санкции против клубов-учредителей: «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

«Во-первых, дело рассматривал тот же судья, что и раньше. Этот судья уже высказал свое мнение по этому вопросу. Понятно, что он не собирается менять свою позицию.

Если бы он передумал, то это была бы какая-то шутка. По моему мнению, вся эта ситуация — шутка. Стало бы еще смешнее, если бы судья изменил мнение.

Эти три клуба становятся все более щедрыми. Теперь они говорят о работе с лигами, о сотрудничестве с УЕФА и ФИФА, о том, как мы вместе решим все мировые проблемы. По крайней мере, теперь они говорят о совместной работе.

Я помню слова президента «Реала». Он говорил нам не беспокоиться, обещал, что он все организует, что они будут всем помогать. Теперь они, по крайней мере, делают шаг в правильном направлении», — приводит слова Тебаса Daily Mail.

В апреле 12 европейских топ-клубов — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус» — объявили о создании Суперлиги.

Позднее девять из них объявили о завершении своего участия в проекте на фоне массовых акций протеста болельщиков и пришли к соглашению с УЕФА.