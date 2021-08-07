Перес прилетел в Барселону на встречу с Лапортой и Аньелли по Суперлиге

Президент «Реала» Флорентино Перес прибыл в Барселону в субботу днем для встречи с главами «Ювентуса» и «Барселоны» Андреа Аньелли и Жоаном Лапортой, сообщает Marca.

Перес, Лапорта и Аньелли — представители трех клубов, которые все еще не вышли из состава Суперлиги.

19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.