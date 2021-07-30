УЕФА проиграл суд и вынужден отменить санкции против учредителей Суперлиги

УЕФА проиграл судебное разбирательство по делу об организации европейской Суперлиги и вынужден отменить санкции против клубов-учредителей, говорится в совместном заявлении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» приветствуют сегодняшнее решение суда, которое предписывает УЕФА немедленно отменить действия, предпринятые против всех клубов-учредителей Европейской Суперлиги включая прекращение дисциплинарных разбирательств в отношении трех нижеподписавшихся клубов и отмену штрафов и ограничений, наложенных на оставшиеся девять клубов-учредителей, — говорится в тексте заявления. — Суд поддержал позицию организаторов Суперлиги и вновь предупредил УЕФА, подтверждая, что невыполнение резолюции, принятой судом, может привести к финансовым санкциям и уголовной ответственности. Далее дело будет рассмотрено судом Европейского Союза в Люксембурге. Темой заседания будет рассмотрение монопольной позиции УЕФА в европейском футболе".

Кроме того, три клуба заявили о том, что монополия УЕФА в европейском футболе вредит игре и отметили, что остаются приверженными проекту Суперлиги. Также они заявили, что клубы имеют право сами управлять турнирами, в которых они участвуют.

Проект Суперлиги анонсировали 19 апреля как элитное соревнование топ-клубов Европы, которое планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами. Инициатива встретила негативную реакцию со стороны лиг, УЕФА и многих болельщиков. Изначально в турнире хотели участвовать 12 команд, но через два дня проект приостановили, а девять клубов вышли из него. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» отказались это делать.