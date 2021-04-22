Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал о расписании Суперлиги.

«Сегодня мне прислали расписание матчей Супелиги. Было очень весело, потому что только «Реал» и «Ювентус» играют каждую неделю. Кто-нибудь меня недооценивал? Это возможно. Мы работаем с командой юристов. Будут последствия для всех клубов, кроме «Барселоны», — приводит слова Чеферина Николо Скира.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».