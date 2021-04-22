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УЕФА о 12 основателях Суперлиги: «Они будут жить с позором. Обсудим дополнительные санкции»

09:48
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В УЕФА рассматривают возможность ввести санкции для клубов, которые сформировали Суперлигу.

«Мы обсудим возможные дополнительные последствия. Первым же стало то, что они будут жить с позором», — приводит журналист Мохамед Бухафси заявление одного из вице-президентов УЕФА.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

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