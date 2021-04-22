Перес – о Суперлиге: «В баскетболе есть Евролига. Футбол чем-то отличается, или я что-то не понимаю?»
Президент «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес высказался в поддержку нового турнира. Он сравнил футбольную Суперлигу с баскетбольной Евролигой.
«В баскетболе это давно стало нормальным положением вещей. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, и ничего плохого не происходит.
Евролига была создана клубами из Греции, Турции, России. У «Баварии» есть также баскетбольная команда, и она участвует в Евролиге.
Поэтому я говорю, в чем проблема? Футбол отличается чем-то от баскетбола, или я что-то не понимаю? Это важно – в баскетболе такая лига была создана, и люди не жалуются. Евролига спасла европейский баскетбол», – приводит слова Переса Eurohoops.
19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» создали европейскую Суперлигу. Президентом организации стал Флорентино Перес.
21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановке проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».
Дополнительная информация:
https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1197674/real-madrid-president-perez-euroleague-saved-european-basketball/
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