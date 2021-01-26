Вчера каталонцы опубликовали годовой финансовый отчет. Он не обрадует болельщиков сине-гранатовых. Рассказываем, с какими сложностями столкнулась «Барса»

Шкура неубитого медведя

Стоит пояснить, что речь идет об отчете за финансовый год, который в Испании не совпадает с календарным. Поэтому в документах приведены данные, которые были актуальны на 30 июня 2020-го. Это как раз та дата, до которой сине-гранатовым требовалось оперативно договориться с «Ювентусом» о фактическом обмене Артура на Пьянича, который де-юре оформили, как два разных трансфера. Такие шаги позволили незначительно улучшить финансовые показатели, так как в отчет попала прибыль от продажи бразильского полузащитника.

Это спасло от крупных неприятностей, но все же не поменяло ситуацию кардинально. Как следует из отчета, суммарные обязательства каталонцев составляют 1,173 миллиарда евро, включая выплаты персоналу, а краткосрочная задолженность — 730 миллионов. Сезон-2019/20 была закончен с чистым долгом в 488,4 миллиона, и сейчас идут переговоры с кредиторами об отсрочке платежей как минимум до 1 июля 2021-го.

Ключевой причиной потерь в прошлом сезоне стал коронавирус, из-за чего один из самых посещаемых стадионов Европы до сих пор закрыт для болельщиков. «Барса», кстати, еще рассчитывает на допуск зрителей на трибуны. В документах значится предполагаемая выручка, если воплотятся давние планы ла лиги. Хотя трудно поверить, что уже с февраля в Испании разрешат заполнять «Камп Ноу» и другие арены на 25 процентов их вместимости, а в мае планку поднимут до 50 процентов. Так что планы получить 56 миллионов напоминают историю со шкурой неубитого медведя.

Desveladas las millonarias deudas del Bar?a con otros clubes en fichajes https://t.co/IUBXSjTYo4 — MARCA (@marca) January 25, 2021

За Малкома должны и «Барсе», и «Бордо»

Один из самых любопытных разделов — долги за трансферы футболистов. Кому-то «Барселона» должна сама. Кто-то еще не выплатил всю сумму самим каталонцам. По второму пункту вне конкуренции «Зенит», которому еще предстоит перевести на счета «Барсы» 9,444 миллиона евро за трансфер Малкома. Логично предположить, что сделка чемпионов России с «Барсой» предполагает поэтапные выплаты. А самое интересное в этой истории то, что сине-гранатовые сами не рассчитались за переход бразильского футболиста с «Бордо» и должны французам почти десять миллионов.

Суммарный же долг за переходы 19 футболистов в «Барселону» составляет 126 миллионов. Самый тяжеловесный договор — с «Ливерпулем» о трансфере Филиппе Коутиньо. В краткосрочной перспективе англичане должны получить 29 миллионов, а в долгосрочной — 40. Нужно оперативно расплачиваться с «Аяксом» за Френки де Йонга (16 миллионов). И даже за Видаля, от которого в межсезонье избавлялись всеми силами ради сокращения платежной ведомости, требуется отдать еще 950 тысяч «Баварии».

В свою очередь, другие клубы обязаны выплатить «Барсе» 58,75 миллиона. Про Малкома сказано выше. Почти 6 миллионов — долг «Хетафе» за выкуп Кукурельи после аренды, и еще 5,7 миллиона за переход Артура в «Ювентус».

Нет денег даже на переход Гарсии

Сейчас в клубе считают каждый евроцент, а предстоящие выборы президента осложняют проведение каких-либо сделок. Тем более, из-за коронавирусных ограничений их сдвинули с 24 января ориентировочно на 7 марта. Дату во вторник определит временный комитет управления, которому также предстоит решить вопрос о возвращении в команду ее воспитанника Эрика Гарсии из «Манчестер Сити».

Роналд Куман, которому из-за травмы Пике приходится использовать необстрелянную пару центральных защитников Араухо — Мингеса, рассчитывает на переход 19-летнего Гарсии уже зимой. Отказавшись от продления контракта с английским клубом, футболист даже готов частично профинансировать январский переход за счет некоторого сокращения зарплаты. Однако и этого «Барсе» недостаточно, хотя в СМИ фигурирует смешная по нынешним временам компенсация чуть более 5 миллионов евро. Скорее всего, Гарсию подпишут уже летом, когда он станет свободным агентом, а от нападок конкурентов защитятся соглашением о намерениях.

Месси стоит 100 миллионов в год

И как, спрашивается, при таком положении дел предлагать новый контракт Месси? Для Лео это будет последнее большое соглашение в карьере, и вряд ли его условия могут быть хуже нынешнего. Три года назад французский портал Mediapart озвучил доходы аргентинца, ссылаясь на раскрывший немало финансовых тайн Football Leaks. По данным скандально известного проекта, Месси ежегодно причитается 100 миллионов «грязными».

После уплаты всех налогов на руки выходит примерно половина названной суммы. Складывается же она из фиксированной зарплаты, куда включены отчисления за имиджевые права, а также бонусов за количество проведенных матчей и определенные турнирные достижения. Например, 12 миллионов в случае победы в Лиге чемпионов, но это «Барсе» в ближайшее время не грозит. А вот расставание с легендой реально как раз по экономическим причинам.

Временно руководящий сине-гранатовыми Карлес Тускетс даже признавался, что уход Месси прошлым летом оказался бы экономически выгоден клуб. И, кажется, в этом плане мало что поменялось. Однако не будем забывать декабрьские высказывания Жоана Лапорты, который сейчас считается фаворитом президентских выборов. Да, это он говорил о миллиарде долгов, но он же заявил, что Лео приносит больше, чем стоит его зарплата, и заслуживает ее повышения. За счет каких доходов — знает, видимо, только Лапорта.