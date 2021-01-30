Крик души. Письмо болельщика «Барселоны» будущему президенту клуба

Главный вопрос — что делать с Месси?

За последние две недели больше сотни наших читателей откликнулись на призыв прислать в «СЭ» свои материалы. Мы прочитали все — и выбрали тройку лучших. Вчера вы могли прочитать текст Александра Бастрыгина про защитника «Рейнджерс» Джеймса Тавернье, а сегодня — еще один футбольный материал.

27 октября прошлого года пост президента «Барселоны» покинул Жозеп Бартомеу. Выборы нового руководителя назначены на 7 марта. Страстный поклонник сине-гранатовых Сергей Бугаков прислал в «СЭ» письмо будущему главе клуба.

Вступление

«Дорогой президент! Вы начинаете руководить нашей любимой командой в очень непростое время. В период пандемических ограничений и связанных с ними финансовых потерь. В период заката великой команды. В период, когда у нашего клуба большие долги.

Поэтому вам первое время будет очень непросто.

Но мы готовы терпеть ради того, чтобы спустя некоторое время наша команда вновь стала одной из самых сильных в мире. С игрой, которая является символом барселонского футбола: в короткий и средний пас, с давлением на оборону противника. С молодыми ребятами из академии Ла Масии.

Возможно, я не вправе давать вам советы. Но позволю себе написать вам письмо с моими выводами, предостережениями и вопросами.

Очень надеюсь, что вы найдете время прочитать его и оно хоть в чем-то будет вам полезно.

Главный вопрос

Один из главных вопросов, который встанет перед вами, — относительно подписания нового контракта с Лео Месси.

Я как фанат Барселоны с самого детства, конечно, хочу, чтобы Лео играл за «Барселону» до конца карьеры. И остался в клубе после нее.

Но, подходя к ситуации более реалистично, понимаю, что данный вопрос не так прост, как кажется. «Барса» подарила Месси карьеру. Блестящую карьеру. Лео подарил «Барселоне» свою феноменальную игру, титулы, любовь болельщиков.

И сейчас главное — не начать считать, кто кому больше дал. Как Месси не стал обращаться в суд после отказа в его запросе на переход в другой клуб.

С одной стороны, Лео очень нужен «Барсе». Он каждый год забивает, отдает, вокруг него строится игра команды. Но вот в этом-то и есть один из главных вопросов. Что сейчас лучше — продолжать строить команду вокруг Месси или по образцу «Реала» делать новую команду со ставкой на новых лидеров?

Новый контракт Лео обойдется «Барселоне» в приличную сумму по зарплате и премиальным.

Месси не совсем прав, добиваясь каждый раз повышения доходов. При этом прекрасно осознавая, что обновление команды требует больших средств. То есть Лео недоволен тем, что клуб скатывается вниз, но вместе с тем и своей высокой зарплатой лишает ее возможности покупать новых хороших игроков. Но об этом подробнее несколько позднее.

Сейчас о роли Месси. И о том, лучше с ним или без него.

Лео замыкает на себе многое в игре команды. Из-за этого некоторые футболисты не могут раскрыться в «Барселоне» так, как от них ждали, и так, как они раскрывались в других клубах.

Например, покупка Филипе Коутинью. Это то приобретение, которое однозначно должно было стать одним из самых удачных.

Почему у Филипе не получилось? Потому что Лео вел себя несколько эгоистично. Это раз. А второе — команда имела слева футболиста, который играет по всему флангу. Речь об Альбе.

Давайте вспомним, на какой позиции и с каким функционалом лучше всего выглядел Коутинью. В «Ливерпуле» — слева ближе к атаке. И штрафные он хорошо бил правой ногой с левой половины поля. Теперь для сравнения возьмем ответную игру «Барселоны» с «ПСЖ». Да, ту самую, которая заставила весь «Камп Ноу» рыдать от счастья. Кто забил, возможно, ключевой штрафной с левой половины поля в концовке матча? Неймар. Лео отдавал ему право на стандарты, которые удобнее бить правой ногой. А теперь вспомните матчи «Барселоны» с участием Коутинью. Месси не давал ему бить ни пенальти, ни штрафные, даже когда они были совсем неудобны для его левой ноги. Неймар был в «Барсе» своим. Филипе им стать не смог. И это не могло произойти без участия Месси.

Аналогично, считаю, ситуация развивается и с Гризманном. В прошедшем сезоне роль центрального нападающего была у Луиса Суареса. И Гризманн просто играл не на той позиции, на которой привык действовать и на которой он наиболее полезен.

И еще момент: если строить новую команду вокруг Лео, то спустя несколько лет ее вновь придется перестраивать. После того как Месси завершит карьеру или все-таки перейдет в новый клуб.

Почему «Реал» впереди

Конечно, надо понимать, что «Реал» к моменту расставания с Криштиану Роналду был более готов к переменам, чем «Барселона» к уходу Лео. Хотя бы потому, что вовремя были куплены три молодых и очень перспективных бразильца — Рейньер, Винисиус и Родриго. Приобретен очень хороший левый защитник Менди. И собственная школа мадридцев на данном этапе работает намного сильнее школы «Барселоны».

Молодые воспитанники «Реала» сейчас или находятся в арендах в сильных клубах, или проданы в другие команды, так как при сегодняшней конкуренции в «Королевском клубе» не проходят в состав. Например, Маркос Льоренте, который принял наибольшее участие в победе «Атлетико» над «Ливерпулем» в прошедшей ЛЧ. Или Хакими, перешедший в миланский «Интер» и ставший там игроком основного состава. Или Регилон, постоянно играющий за «Тоттенхэм». А у «Барсы» сейчас нет ни одного высококлассного игрока, которого бы отдали в аренду. Вряд ли Аленью или Мусу Ваге можно хоть как-то сравнить с перечисленными игроками.

А ведь совсем не так давно за основной состав «Барселоны» играли семь-восемь испанцев. Из них четыре-пять человек — воспитанники Ла Масии.

С упомянутыми исходными данными «Реалу» понадобился только год на перестройку команды. Сине-гранатовые сейчас меньше готовы к трансформации — на создание команды, готовой бороться за большие успехи, возможно, потребуется два-три года.

Для этого нужны и правильные трансферы, и улучшение работы академии, и точная экономическая стратегия.

Очень уж не хочется повторить судьбу «Милана», который почти десять лет не был слышен и виден.

Готов ли Лео терпеть эти два-три года? И насколько он будет тянуть одеяло на себя? В том числе финансовое.

Сейчас просматриваются молодые игроки, которые могут со временем стать лидерами команды. Это и Де Йонг, и Педри, и Фати. Кто-то из них или кто-то другой, кто, кроме высокого уровня игры, будет обладать харизмой.

Лео должен сделать выбор. Ла Масия деградирует

В общем, главные вопросы понятны. С Лео или нет? Какой план развития команды? Каков план развития Ла Масии?

С Месси и его окружением вам предстоят переговоры. Очень сложные. В которых финансовая сторона будет главнейшей. Если запросы Лео будут аналогичными тем, что были раньше, то вряд ли есть возможность подписать с ним новый контракт. Да и сам Лео, видя ситуацию в команде (и финансовую, и с формированием состава), понимает, что клуб вряд ли предложит ему условия, аналогичные тем, что были раньше. То есть Лео просто сам для себя определит ситуацию. Или он готов к значительному снижению запросов, но видит при этом положительный вектор движения клуба, или не готов.

Насколько возможно урезание зарплаты — это уже вопрос ваших переговоров.

Теперь к функционированию академии в Ла Масии. То, что любые процессы в жизни, в том числе отдача от работы школы, имеют неравномерный характер, даже не обсуждается. Но академия вообще практически не дает в основной состав ярких игроков. Почему? Я думаю, что в какой-то момент, когда клуб стал самым сильным в мире, эйфория от успехов наложила свой отпечаток. И специалисты Ла Масии, в том числе занимающиеся подбором молодых талантов по всему миру, перестали вкладывать в работу всю свою энергию. Эффективность оказалась утрачена. Улучшение деятельности академии должно стать одной из главных задач.

Плавно перехожу к теме выпускников Ла Масии. Здесь встает ряд вопросов. Во-первых, почему один из лучших воспитанников академии переходит в состав главного нашего конкурента? Речь о Кубо, которого называют «азиатский Месси». Как такое могло произойти? И, главное, как не допустить аналогичных историй в будущем? Это связано с тем, что у «Реала» есть свой проект, а у «Барселоны» его нет? Или с тем, что мадридцы предложили Кубо большие деньги? А может, большие деньги мадридцы предложили окружению Кубо, чтобы убедить его перейти в «Реал»? Или Кубо не видел себя в основном составе «Барселоны» в ближайшие годы?

Во-вторых, почему воспитанники Ла Масии фактически не пополняют основной состав «Барселоны»? Причем речь не о двух-трех годах, а о периоде в пять-шесть лет. Сколько выпускников академии светились на горизонте основы, но так и не стали ее игроками? Это и Карлес Перес, и Аленья, и Бускетс-младший, и Муса Ваге, и Дани Ольмо, и другие. После перехода Сержи Роберто из академии в основу следующим игроком, повторившим этот путь, стал Ансу Фати. При этом Роберто заиграл в 2012 году, а Фати — в 2020-м. То есть за восемь лет ни один из воспитанников Ла Масии не пробился в состав. В этом случае приходится покупать сильных и дорогих футболистов. Что, в свою очередь, не способствует финансовому благополучию нашего клуба.

Провальные трансферы

Далее как раз перехожу к трансферам за последние пять-шесть лет. Назовите хотя бы два, которые оправдали себя на сто процентов. Покупок было немало — и дорогих, и не очень. Неймар, Гризманн, Дембеле, Коутинью, Алькасер, Малком, Де Йонг, Лангле, Фирпо, Юмтити, Брейтуэйт, Гомес, Делофеу, Педри, Дест, Тринкау. Кто из них по-настоящему стал игроком основы и оправдывает вложенные средства? Однозначно удачное приобретение — Неймар. Из последних такое с натяжкой можно сказать о Де Йонге, Педри и Десте. И если покупка Коутинью была разумным шагом, то о других дорогих футболистах такое сказать вряд ли возможно. Например, на флажке был приобретен Дембеле, после того как продали Неймара. При этом не было детально изучено ни поведение Дембеле (его склонность к опозданию на тренировки, не совсем профессиональное отношение к делу), ни его предрасположенность к травмам. А ведь уровень развития медицины сейчас позволяет определить эти моменты.

Оправдана ли покупка Гризманна? Сложно сказать. Но с какой целью его брать на позицию, которую занимает Луис Суарес? По всему фронту атаки, часто смещаясь правее, играет Месси. Слева действуют и Альба, и Коутинью. Для чего приобретен Гризманн на уже занятые места?

Другие трансферы менее затратные, но оттого аналогичные вопросы по ним не отпадают.

В итоге что мы имеем? Академия, кроме Фати, не дала основе никого. Трансферы, кроме Неймара, полностью себя не оправдали.

В результате нам приходится много тратить. Титулов все меньше и меньше. Продавать фактически некого. Доходы в эпоху пандемии прилично упали.

А тратить при этом необходимо. Это и покупки новых игроков, и реконструкция «Камп Ноу».

Что делать?

Как нам выйти из убыточного состояния и вновь стать одним из сильнейших клубов?

Давайте рассмотрим финансовые моменты, которые будут способствовать процветанию «Барсы».

1. Необходимость улучшения отдачи от Ла Масии, о чем выше уже было сказано. Когда за восемь лет академия дает одного футболиста в основную команду — это разговор ни о чем. Необходимо добиться того, чтобы каждый год она пополнялась хотя бы одним воспитанником академии.

2. Можно ограничить предельную сумму на трансферы сильных футболистов. По таким правилам функционирует, например, «Бавария». Предусмотреть при этом регламент покупки с превышением предельной суммы. Но в этом случае необходимо провести детальный анализ со всех точек зрения. И игровой, и функциональной, и медицинской, и коммуникативной.

3. Реконструкция «Камп Ноу» и территории рядом со стадионом. Как вариант, за счет средств, привлеченных от продажи права дать стадиону имя своей компании. На время, конечно. Пусть это будет звучать непривычно для нас всех, для кулес (фанатов «Барсы». — Прим. С. Б.). Но это позволит за несколько лет окупить стоимость реконструкции всего комплекса «Камп Ноу».

4. Привлечение новых спонсоров. В том числе крупных бизнесменов. Нерыночные вливания средств в бюджет клуба не приветствуются системой финансовойfair play. Но можно проводить такие операции не напрямую. Например, за счет продажи клубной атрибутики. Простой пример. Перед каждым домашним матчем 100 человек от новых спонсоров покупают каждый по десять наборов, состоящих из футболки, гетр, мяча, кружки и шарфа с символикой «Барселоны». Один такой набор стоит порядка 200 евро. Итого 200 тысяч евро за матч. За сезон команда проводит не меньше 30 домашних матчей. В общей сложности получится не меньше 6 миллионов евро. Для бюджета клуба не так уж серьезно, но это всего лишь один вариант. Подобных должно быть много. Наборы, к слову, можно покупать не только перед каждым матчем и не только в Барселоне. Можно приобретать и золотые ложки с символикой «Барселоны». И колье, и другие драгоценности.

Вы спросите — что далее будут делать богатеи с таким количеством наборов футболок и шарфов? На их усмотрение. Могут продавать. А могут бесплатно отдавать, например, в детские дома или по бедным кварталам. Представляете, сколько появится новых фанатов «Барсы»? Причем это будут в основном молодые люди. Которые еще лет пятьдесят будут болеть за нашу команду. Кто-то из них станет успешным бизнесменом и сам будет покупать футболки, раздавая их другим.

5. Собственный бизнес. Например, создание парка развлечений. Чтобы название у него было, например, «Космопорт «Барселона». Южнее Барселоны есть подобный — «Порт Авентура». А севернее можно было бы построить свой — несколько другого направления. Как вариант, космической направленности — с планетарием, симуляторами полетов на космическом корабле, самолете, вертолете, с интересными конкурсами, победители которых получали бы возможность сфотографироваться с футболистом «Барсы».

В итоге и прибыль клубу, и популяризация бренда.

Стратегия развития. Каких ошибок избежать

И самое основное. Стратегия развития. То, чего сейчас у «Барселоны» не видно. Из-за чего несколько лет назад Винисиус Жуниор «Барсе» предпочел «Реал». И чего сейчас очень не хватает Месси для принятия решения о продолжении карьеры в нашем великом клубе.

Стратегию развития «Барсы» можно разделить по следующим позициям.

1. Создание команды профессиональных менеджеров, каждый из которых отвечает за свое направление.

2. Полный контроль и отдача от деятельности академии.

3. Принятие детального регламента приобретения новых футболистов. Чтобы было как можно меньше покупок, на которые тратятся большие суммы, но отдача от них не такая, как можно было ожидать.

4. Осуществление мероприятий по защите от бесплатного перехода перспективных выпускников академии в другие клубы.

5. Реконструкция «Камп Ноу» и территории, прилегающей к нему.

6. Привлечение новых спонсоров. Как среди кулес, так и среди людей и организаций из большого бизнеса.

7. Создание собственного бизнеса.

8. Информационная политика на основе взаимного уважения — по отношению к болельщикам, игрокам клуба, между футболистами. Прозрачность решений клуба, доведение достоверной информации до фанатов.

Все эти пункты должны быть утверждены документально с распределением ролей между руководителями высшего звена, отвечающими за конкретные направления функционирования «Барселоны».

И не совершайте ошибок, которые сделала команда Жозепа Бартомеу. А именно:

1. Считала, что золотой состав «Барселоны» сможет играть вечно.

2. Не уделяла должного внимания академии.

3. Совершала много необдуманных трансферов.

4. Сформировала неграмотную команду управленцев.

5. Допускала возможность бесплатного ухода сильных игроков академии в другие клубы.

6. Нечестно вела себя по отношению к игрокам команды и кулес.

7. Привела финансовую ситуацию в клубе в удручающее положение.

8. Не сформировала стратегию развития команды.

Сергей Бугаков