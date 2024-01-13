Захарян и «Сосьедад» провалили дерби с «Атлетиком». Арсен отыграл час, но снова не забил

«Реал Сосьедад» не смог набрать очки в Бильбао.

В субботу у Захаряна был большой день — первое в испанской карьере крупное дерби. Формально он уже играл против другой команды из Страны Басков, «Алавеса», но, во-первых, российский полузащитник тогда провел на поле всего несколько минут, а во-вторых, это не такой мощный раздражитель для «Реал Сосьедад», как «Атлетик».

Сыграть против команды из Бильбао Захарян мог еще в сентябре, в первом круге. Но тогда Арсена скосил коронавирус, так что за крупной победой «Сосьедада» (3:0) он наблюдал по телевизору.

На этот раз у экс-хавбека «Динамо» появился полноценный шанс прочувствовать атмосферу крупнейшего дерби автономии. Хотя и сейчас участие Захаряна во встрече находилось под небольшим вопросом, потому что в кубковом матче с «Малагой» Арсен провел только первый тайм из-за ушиба спины. Но повреждение предсказуемо оказалось незначительным, поэтому наш полузащитник появился в стартовом составе. Вообще основа «Сосьедада» отличалась от кубковой игры лишь на одну фамилию — слева в обороне появился Тирни, а не Муньос.

Арсен Захарян в матче против «Атлетика». Фото Global Look Press

Захарян блестяще провел тайм во встрече с «Малагой» и сейчас вновь был заряжен. Это стало понятно уже на 1-й минуте, когда Арсен заработал опасный штрафной у ворот «Атлетика» (правда, он ни к чему не привел).

Мы уже отмечали, что ближайший месяц невероятно важен для Захаряна. Такефуса Кубо уехал на Кубок Азии, где, скорее всего, он вместе со сборной Японии доберется до решающих стадий и вернется в расположение «Сосьедада» только к середине февраля. Это означает, что у Арсена есть шанс зарекомендовать себя.

Именно на позиции Кубо Захарян бился с «Малагой», там же он вышел сейчас. Другое дело, что Кубо, в отличие от Захаряна, — левша, а это существенная разница для всей команды.

В матче с «Атлетиком» Арсен еще и лишился подмоги. Правый защитник Одриосола классно взаимодействовал с российским хавбеком в предыдущей встрече, но в дерби испанец не отыграл и 20 минут — получил травму. Вышедший вместо него Элустондо гораздо хуже контактировал с Захаряном.

Но Арсен все равно был старателен. Подчеркиваем тенденцию: нашему хавбеку доверяют стандартные положения в клубе уровня плей-офф Лиги чемпионов. Уже можно утверждать, что на этом отрезке Захарян приватизировал исполнение угловых с левого фланга и некоторых штрафных. В этой игре, правда, подачи Арсена сложно было назвать острыми.

Захарян и сам бил по воротам. На 13-й минуте он убежал в сольную контратаку и уперся в оборону «Атлетика», после чего от безнадеги выстрелил из-за штрафной — заработал угловой, выжав максимум из возможного в том эпизоде. А на 38-й минуте уже в позиционной атаке пробил неточно — удар вышел неподготовленным, поэтому Арсен его сорвал.

К тому времени «Атлетик» уже вел в счете. Игра была равной, но хозяева выглядели конкретнее в финальной фазе. Первый гол пришел с фланга Захаряна — Уильямс с Берчиче вскрыли бровку, а Беренгер замкнул прострел. Второй гол Бильбао — это уже результат коллективной ошибки обороны «Реала». Тот же Беренгер незадолго до перерыва оформил дубль.

Высокий градус дерби ощущался и в поддержке трибун «Сан-Мамеса», и в единоборствах. В одном из них сильно досталось и Захаряну — в борьбе с Берчиче он упал на газон с большой высоты, но вроде бы отделался синяком. Всего за матч на Арсене сфолили три раза.

Вторая половина началась спокойнее первой, и российский хавбек после перерыва уже был не так активен. На 63-й минуте Захаряна заменили, хотя он явно хотел продолжить.

Вместо Арсена на правый фланг вышел 21-летний дебютант из дубля Альберто Дади, который большую часть тайма не был заметен, но в конце основного времени принял участие в результативной атаке. Однако гол Оярсабаля не позволил «Сосьедаду» спастись — Захарян терпит поражение в своем первом дерби с «Атлетиком», а его команда теряет шанс приблизиться к зоне Лиги чемпионов.