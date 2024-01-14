Как Суперкубок Испании добрался до Саудовской Аравии? Помощь Пике, 40 миллионов евро и протест европейского сообщества
В 2017 году «Реал» и «Барселона» закрыли традиционный формат испанского Суперкубка двумя топ-матчами: с чудо-голом Асенсио, демонстрацией пресса от Криштиану после забитого мяча и победой мадридцев 5:1 в общей сумме. После этого начались гастроли: в 2018-м Суперкубок сыграли в Марокко, а в сезоне-2019/20 формат турнира переделали под «финал четырех», да еще и перевезли его в Саудовскую Аравию.
Идею предложил Пике — в отношении Жерара потом велось разбирательство
Считается, что автором идеи является Жерар Пике. В 2019-м он предложил Луису Рубиалесу, бывшему президенту испанской футбольной федерации, перенести турнир в Саудовскую Аравию. Компания Жерара Kosmos стала посредником в заключении сделки и получила 6 миллионов евро за помощь, плюс ей должны отчислять 10% от выплат за каждый турнир — то есть 4 миллиона евро. Всего компания должна была заработать 24 миллиона — с саудовцами планировали провести шесть Суперкубков.
Об этом стало известно только в 2022 году, когда El Confidential слил аудиозапись с переговорами между Рубиалесом и Пике. Испанскую федерацию обвинили в выплатах компании Kosmos, хотя ранее Рубиалес отрицал это. Вспыхнул скандал, журналисты углядели здесь конфликт интересов, поэтому Жерару пришлось объясняться на публике — испанец сказал, что комиссионные его компания получает от правительства Саудовской Аравии, но не от Рубиалеса. Также Пике заявил, что размер комиссии ниже рынка — обычно за такие сделки получают 15-20%.
По его словам, в качестве места проведения турнира рассматривалась не только Саудовская Аравия, но еще и США, Китай, Катар. Испанская сторона хотела увеличить престижность Суперкубка и доходы — как сказал Пике, ранее федерация зарабатывала на турнире 120 тысяч. Идею с США и Китаем отмели, хотя глава ла лиги Хавьер Тебас настаивал на западном рынке — взяли курс на Ближний Восток, где испанский футбол был популярнее. Плюс все в курсе о вливании денег в футбол в этих странах. В итоге сошлись на Саудовской Аравии, а Пике со своей инвесткомпанией упростил переговоры.
Далеко не все поддержали перенос Суперкубка к саудовцам. В 2019-2020 годах особенно актуальным стал вопрос прав женщин на Ближнем Востоке, из-за чего УЕФА, ФИФА и испанские чиновники выступили против нового формата. По схожей причине испанский ТВ-вещатель RTVE отказался покупать права на показ турнира. Хотя саудовское правительство исправляется в глазах европейского сообщества: женщинам разрешили водить автомобили, служить в армии, а в 2022-м была создана женская сборная по футболу.
Изменили не только место проведения, но и формат: теперь в турнире участвовали не две, а четыре команды. Путевку в Саудовскую Аравию зарабатывали два финалиста Кубка Испании и две лучшие команды ла лиги, которые не пробились в финал. В этом году право на участие заработали «Реал» и «Осасуна» как финалисты Кубка и «Барселона» с «Атлетико», которые заняли первое и третье место в чемпионате соответственно.
С момента скандала прошло два года, но никто так и не наказал Пике. С поста президента федерации ушел Рубиалес, но совсем по другой причине. Суперкубок по-прежнему проводится в Саудовской Аравии — в 2021 году появилась информация, что стороны продлили контракт до 2029 года.
Что по деньгам?
Саудовская Аравия выплачивает за каждый розыгрыш 40 миллионов евро, 10% от которых получает Kosmos. Однако есть нюанс — сумма будет переведена только в том случае, если в Саудовскую Аравию приедут «Реал» и «Барселона». Если кто-то из грандов пропустит турнир, сумма снизится.
Существенно увеличились и выплаты командам. Победитель получит 2 миллиона, финалист — 1. Но помимо призовых за турнирные успехи, участникам предусмотрены гонорары за участие. В случае с каждым клубом они высчитываются индивидуально: в расчет берут спортивные достижения и статус команды на основе телерейтингов. В 2020-м на этой почве произошел скандал — «Валенсия» была раздражена тем, что как финалист получила 2,5 миллиона евро, тогда как «Барса» (которая не вышла в финал) заработала 6, а «Реал» (победитель) около 12 миллионов.
По подсчетам As, в этом году «Реал» и «Барселона» заработают по 6 миллионов евро, «Атлетико» — 3 миллиона, а «Осасуна» — около 800 тысяч. Однако федерация договорилась с тремя грандами, что те поделятся выручкой с игроками «Осасуны».
Саудовцы против немцев: освистали минуту молчания по Беккенбауэру и Крооса
В этом розыгрыше саудовцы дали еще один повод для разговоров о расторжении контракта. Местная публика гудела во время минуты молчания в память о скончавшемся Франце Беккенбауэре. Вероятной причиной такой реакции стала вовсе не ненависть к немецкой легенде, а религиозные соображения саудовцев. Как сказал Ваэль Джабир, ближневосточный футбольный обозреватель, минута молчания распространена лишь в Биде, консервативной интерпретации ислама. Как сказал Джабир: «Это то, чего пророк Мухаммад никогда не делал. Это означает, что саудовцы никогда не соблюдают минуту молчания в связи с какими-либо инцидентами — даже если она связана со смертью короля».
Но что точно можно объяснить хейтом, так это обструкция в адрес Тони Крооса. Хавбек появился на поле во втором тайме, и каждое его касание мяча сопровождалось свистом. Дело в том, что Тони летом назвал позором трансфер Габри Вейги в «Аль-Ахли», чем обидел местных фанатов. Также немец выражал обеспокоенность соблюдением прав человека в Саудовской Аравии. В общем, целый набор.
«Ситуация с правами человека в Саудовской Аравии — это то, что не позволяет мне сделать этот выбор [перейти в саудовский клуб]. Каждый должен принять это решение сам, как, например, Криштиану Роналду, который сделал это ближе к концу карьеры. Но когда игроки в середине карьеры, обладающие качествами, позволяющими играть за ведущие клубы Европы, так поступают... В конце концов, это решение за деньги и против футбола», — сказал Кроос в одном из интервью.
Правда, самого Тони реакция публики не задела. Наоборот, после матча в соцсетях он опубликовал следующее сообщение: «Было очень весело сегодня! Удивительная публика». Кроос определенно получит больше «любви» местных болельщиков в финале с «Барселоной».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
2
|Жирона
|19
|15
|3
|1
|46-24
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|20
|12
|5
|3
|38-20
|41
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
6
|Р. Сосьедад
|20
|8
|8
|4
|31-21
|32
|
7
|Бетис
|20
|7
|10
|3
|22-20
|31
|
8
|Лас-Пальмас
|20
|8
|4
|8
|19-17
|28
|
9
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
10
|Валенсия
|19
|7
|5
|7
|22-23
|26
|
11
|Р. Вальекано
|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
13
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|18-27
|20
|
14
|Вильярреал
|20
|5
|4
|11
|27-41
|19
|
15
|Мальорка
|20
|3
|10
|7
|18-24
|19
|
16
|Сельта
|20
|3
|8
|9
|21-30
|17
|
17
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
18
|Кадис
|19
|2
|9
|8
|14-26
|15
|
19
|Гранада
|20
|2
|5
|13
|22-41
|11
|
20
|Альмерия
|19
|0
|5
|14
|19-43
|5
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|2 : 3
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|3 : 0
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|1 : 1
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|2 : 1
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|1 : 0
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|- : -
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3