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Как Суперкубок Испании добрался до Саудовской Аравии? Помощь Пике, 40 миллионов евро и протест европейского сообщества

Матч за суперкубок Испании «Реал» — «Барселона» пройдет в Саудовской Аравии 14 января
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
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Френки де Йонг подает угловой во время матча «Реал» — «Барселона» в Эр-Рияде.
Фото Getty Images
Разогреваемся к финалу.
Испания. Суперкубок. Финал
14 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Реал
Барселона

В 2017 году «Реал» и «Барселона» закрыли традиционный формат испанского Суперкубка двумя топ-матчами: с чудо-голом Асенсио, демонстрацией пресса от Криштиану после забитого мяча и победой мадридцев 5:1 в общей сумме. После этого начались гастроли: в 2018-м Суперкубок сыграли в Марокко, а в сезоне-2019/20 формат турнира переделали под «финал четырех», да еще и перевезли его в Саудовскую Аравию.

Идею предложил Пике — в отношении Жерара потом велось разбирательство

Считается, что автором идеи является Жерар Пике. В 2019-м он предложил Луису Рубиалесу, бывшему президенту испанской футбольной федерации, перенести турнир в Саудовскую Аравию. Компания Жерара Kosmos стала посредником в заключении сделки и получила 6 миллионов евро за помощь, плюс ей должны отчислять 10% от выплат за каждый турнир — то есть 4 миллиона евро. Всего компания должна была заработать 24 миллиона — с саудовцами планировали провести шесть Суперкубков.

Об этом стало известно только в 2022 году, когда El Confidential слил аудиозапись с переговорами между Рубиалесом и Пике. Испанскую федерацию обвинили в выплатах компании Kosmos, хотя ранее Рубиалес отрицал это. Вспыхнул скандал, журналисты углядели здесь конфликт интересов, поэтому Жерару пришлось объясняться на публике — испанец сказал, что комиссионные его компания получает от правительства Саудовской Аравии, но не от Рубиалеса. Также Пике заявил, что размер комиссии ниже рынка — обычно за такие сделки получают 15-20%.

Лионель Месси, Криштиану Роналду, Мусли Аль-Муаммар. Саудовцы агрессивно вкладываются в футбол: Роналду, Месси, «Ньюкасл», Суперкубки Испании и Италии. Ради чего все это?

По его словам, в качестве места проведения турнира рассматривалась не только Саудовская Аравия, но еще и США, Китай, Катар. Испанская сторона хотела увеличить престижность Суперкубка и доходы — как сказал Пике, ранее федерация зарабатывала на турнире 120 тысяч. Идею с США и Китаем отмели, хотя глава ла лиги Хавьер Тебас настаивал на западном рынке — взяли курс на Ближний Восток, где испанский футбол был популярнее. Плюс все в курсе о вливании денег в футбол в этих странах. В итоге сошлись на Саудовской Аравии, а Пике со своей инвесткомпанией упростил переговоры.

Далеко не все поддержали перенос Суперкубка к саудовцам. В 2019-2020 годах особенно актуальным стал вопрос прав женщин на Ближнем Востоке, из-за чего УЕФА, ФИФА и испанские чиновники выступили против нового формата. По схожей причине испанский ТВ-вещатель RTVE отказался покупать права на показ турнира. Хотя саудовское правительство исправляется в глазах европейского сообщества: женщинам разрешили водить автомобили, служить в армии, а в 2022-м была создана женская сборная по футболу.

Изменили не только место проведения, но и формат: теперь в турнире участвовали не две, а четыре команды. Путевку в Саудовскую Аравию зарабатывали два финалиста Кубка Испании и две лучшие команды ла лиги, которые не пробились в финал. В этом году право на участие заработали «Реал» и «Осасуна» как финалисты Кубка и «Барселона» с «Атлетико», которые заняли первое и третье место в чемпионате соответственно.

С момента скандала прошло два года, но никто так и не наказал Пике. С поста президента федерации ушел Рубиалес, но совсем по другой причине. Суперкубок по-прежнему проводится в Саудовской Аравии — в 2021 году появилась информация, что стороны продлили контракт до 2029 года.

Футболисты «Барселоны»
Фото Getty Images

Что по деньгам?

Саудовская Аравия выплачивает за каждый розыгрыш 40 миллионов евро, 10% от которых получает Kosmos. Однако есть нюанс — сумма будет переведена только в том случае, если в Саудовскую Аравию приедут «Реал» и «Барселона». Если кто-то из грандов пропустит турнир, сумма снизится.

Существенно увеличились и выплаты командам. Победитель получит 2 миллиона, финалист — 1. Но помимо призовых за турнирные успехи, участникам предусмотрены гонорары за участие. В случае с каждым клубом они высчитываются индивидуально: в расчет берут спортивные достижения и статус команды на основе телерейтингов. В 2020-м на этой почве произошел скандал — «Валенсия» была раздражена тем, что как финалист получила 2,5 миллиона евро, тогда как «Барса» (которая не вышла в финал) заработала 6, а «Реал» (победитель) около 12 миллионов.

По подсчетам As, в этом году «Реал» и «Барселона» заработают по 6 миллионов евро, «Атлетико» — 3 миллиона, а «Осасуна» — около 800 тысяч. Однако федерация договорилась с тремя грандами, что те поделятся выручкой с игроками «Осасуны».

Футболист «Реала» Тони Кроос
Тони Кроос.
Фото Reuters

Саудовцы против немцев: освистали минуту молчания по Беккенбауэру и Крооса

В этом розыгрыше саудовцы дали еще один повод для разговоров о расторжении контракта. Местная публика гудела во время минуты молчания в память о скончавшемся Франце Беккенбауэре. Вероятной причиной такой реакции стала вовсе не ненависть к немецкой легенде, а религиозные соображения саудовцев. Как сказал Ваэль Джабир, ближневосточный футбольный обозреватель, минута молчания распространена лишь в Биде, консервативной интерпретации ислама. Как сказал Джабир: «Это то, чего пророк Мухаммад никогда не делал. Это означает, что саудовцы никогда не соблюдают минуту молчания в связи с какими-либо инцидентами — даже если она связана со смертью короля».

Но что точно можно объяснить хейтом, так это обструкция в адрес Тони Крооса. Хавбек появился на поле во втором тайме, и каждое его касание мяча сопровождалось свистом. Дело в том, что Тони летом назвал позором трансфер Габри Вейги в «Аль-Ахли», чем обидел местных фанатов. Также немец выражал обеспокоенность соблюдением прав человека в Саудовской Аравии. В общем, целый набор.

11&nbsp;января. &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Осасуна&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Ламин Ямаль и&nbsp;Жюль Кунде. Ждем класико в финале Суперкубка! «Барселона» победила вслед за «Реалом»

«Ситуация с правами человека в Саудовской Аравии — это то, что не позволяет мне сделать этот выбор [перейти в саудовский клуб]. Каждый должен принять это решение сам, как, например, Криштиану Роналду, который сделал это ближе к концу карьеры. Но когда игроки в середине карьеры, обладающие качествами, позволяющими играть за ведущие клубы Европы, так поступают... В конце концов, это решение за деньги и против футбола», — сказал Кроос в одном из интервью.

Правда, самого Тони реакция публики не задела. Наоборот, после матча в соцсетях он опубликовал следующее сообщение: «Было очень весело сегодня! Удивительная публика». Кроос определенно получит больше «любви» местных болельщиков в финале с «Барселоной».

Жерар Пике
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
9
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
10
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 1 : 1
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 - : -
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
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Хетафе – Реал
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Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
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Домингуш Дуарте

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