Захаряна заменили непривычно рано. «Реал Сосьедад» остановили штанги и офсайды
Мы как-то стали привыкать к стабильным выходам Арсена Захаряна в стартовом составе «Реал Сосьедад». Не так, конечно, как с Александром Головиным, чье отсутствие в играх «Монако» воспринимается как форс-мажор, но все же. Да, отчасти Захаряну помогла травма его основного конкурента — Барренечеа, только у Иманола Альгуасиля было в запасе несколько вариантов. Тем не менее тренер стабильно ставит на Захаряна и в Лиге чемпионов, и в испанском первенстве.
Больше того — схема басков учитывает стиль бывшего динамовца, чья игра заметно отличается от характеристик Барренечеа. Это, впрочем, типично для Альгуасиля, который за последние сезоны выстроил в средней линии очень гибкую схему с ситуативной сменой позиций. Соответственно, номинально располагающийся левее Захарян может оказаться и справа, а с «Бетисом» наш легионер больше действовал в центре, освобождая бровку Тирни, привыкшему в «Селтике» и «Арсенале» работать от флажка до флажка.
Регулярно смещался в зону левого инсайда и Ойярсабаль. Показательным же получился момент, когда Тирни выполнял подачу и на подборе у линии штрафной первым оказался российский полузащитник. Жаль удар с лета у него не получился, и после отскока от газона мяч прилетел в руки вратарю. Не возникло у того проблем и в эпизоде, когда Захарян атаковал с угла штрафной.
Можно говорить о похвальном стремлении и готовности брать инициативу на себя, но все же это были не голевые моменты. Не то что стандарт, в розыгрыше которого оказался задействован российский легионер и который увенчался попаданием Субименди в штангу. Когда же мяч оказывался в сетке после ударов Андре Силвы, взятия ворот дважды отменялись из-за офсайдов. Но, конечно, не этим можно объяснять относительно ранние замены этого форварда и Захаряна.
Португалец после серии травм пока не набрал форму и периодически выпадал из игры. Что до россиянина, то он выглядел добротно, но не более того. Таких моментов, как попытка исполнить в штрафной «марселькую рулетку» после перепасовки с Кубо, должно быть больше. В других играх на удачном для себя отрезке Захарян становился более заметной фигурой.
Впрочем, нужно делать поправку на класс соперника. «Бетис» — системно выстроенная команда, что подразумевает более высокий уровень сопротивления. И, например, сменивший нашего футболиста Турриентес выглядел гораздо скромнее. В центре внимания он оказался ближе к финальному свистку, когда встречную атаку разгонял Садик, однако все закончилось ударом куда-то в направлении трибун.
До всплеска в концовке единственный во второй половине голевой эпизод состоялся еще до замены Захаряна, когда Ойярсабаль со штрафного попал в штангу. «Бетис» после перерыва даже превзошел хозяев по числу ударов, часть из которых вполне могла принести севильцам успех. Ну а баски могут сетовать на то, что вратарь на последних минутах остановил ногой удар Кубо, а Судик отправил мяч в сетку из офсайда. Соседи по таблице разошлись миром, дав шанс конкурентам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|16
|13
|2
|1
|38-20
|41
|
2
|Реал
|16
|12
|3
|1
|34-10
|39
|
3
|Барселона
|17
|10
|5
|2
|31-19
|35
|
4
|Атлетико
|16
|11
|1
|4
|32-16
|34
|
5
|Атлетик
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|Р. Сосьедад
|17
|8
|6
|3
|29-18
|30
|
7
|Бетис
|17
|6
|9
|2
|19-17
|27
|
8
|Хетафе
|17
|6
|7
|4
|21-20
|25
|
9
|Лас-Пальмас
|16
|7
|3
|6
|14-13
|24
|
10
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|18-22
|20
|
11
|Р. Вальекано
|17
|4
|8
|5
|16-23
|20
|
12
|Осасуна
|17
|5
|4
|8
|19-26
|19
|
13
|Алавес
|16
|4
|4
|8
|14-20
|16
|
14
|Вильярреал
|16
|4
|4
|8
|22-29
|16
|
15
|Мальорка
|17
|2
|9
|6
|14-20
|15
|
16
|Севилья
|16
|2
|7
|7
|20-24
|13
|
17
|Сельта
|17
|2
|7
|8
|16-25
|13
|
18
|Кадис
|16
|2
|7
|7
|13-23
|13
|
19
|Гранада
|17
|1
|5
|11
|20-37
|8
|
20
|Альмерия
|17
|0
|5
|12
|17-39
|5
|15.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Вальекано
|1 : 0
|16.12
|16:00
|
Сельта – Гранада
|1 : 0
|16.12
|18:15
|
Атлетик – Атлетико
|2 : 0
|16.12
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|0 : 3
|16.12
|23:00
|
Валенсия – Барселона
|1 : 1
|17.12
|16:00
|
Альмерия – Мальорка
|0 : 0
|17.12
|18:15
|
Р. Сосьедад – Бетис
|0 : 0
|17.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Кадис
|- : -
|17.12
|23:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|18.12
|23:00
|
Жирона – Алавес
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|15
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|14
|1
|0