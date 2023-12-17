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Захаряна заменили непривычно рано. «Реал Сосьедад» остановили штанги и офсайды

«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Бетисом»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболист Арсен Захарян
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
Российский легионер отыграл 58 минут в ничейной игре с «Бетисом».
Испания. Ла Лига. 17-й тур
17 дек, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:0
Бетис

Мы как-то стали привыкать к стабильным выходам Арсена Захаряна в стартовом составе «Реал Сосьедад». Не так, конечно, как с Александром Головиным, чье отсутствие в играх «Монако» воспринимается как форс-мажор, но все же. Да, отчасти Захаряну помогла травма его основного конкурента — Барренечеа, только у Иманола Альгуасиля было в запасе несколько вариантов. Тем не менее тренер стабильно ставит на Захаряна и в Лиге чемпионов, и в испанском первенстве.

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Больше того — схема басков учитывает стиль бывшего динамовца, чья игра заметно отличается от характеристик Барренечеа. Это, впрочем, типично для Альгуасиля, который за последние сезоны выстроил в средней линии очень гибкую схему с ситуативной сменой позиций. Соответственно, номинально располагающийся левее Захарян может оказаться и справа, а с «Бетисом» наш легионер больше действовал в центре, освобождая бровку Тирни, привыкшему в «Селтике» и «Арсенале» работать от флажка до флажка.

Регулярно смещался в зону левого инсайда и Ойярсабаль. Показательным же получился момент, когда Тирни выполнял подачу и на подборе у линии штрафной первым оказался российский полузащитник. Жаль удар с лета у него не получился, и после отскока от газона мяч прилетел в руки вратарю. Не возникло у того проблем и в эпизоде, когда Захарян атаковал с угла штрафной.

Футболист Арсен Захарян
Арсен Захарян.
Фото AFP

Можно говорить о похвальном стремлении и готовности брать инициативу на себя, но все же это были не голевые моменты. Не то что стандарт, в розыгрыше которого оказался задействован российский легионер и который увенчался попаданием Субименди в штангу. Когда же мяч оказывался в сетке после ударов Андре Силвы, взятия ворот дважды отменялись из-за офсайдов. Но, конечно, не этим можно объяснять относительно ранние замены этого форварда и Захаряна.

Португалец после серии травм пока не набрал форму и периодически выпадал из игры. Что до россиянина, то он выглядел добротно, но не более того. Таких моментов, как попытка исполнить в штрафной «марселькую рулетку» после перепасовки с Кубо, должно быть больше. В других играх на удачном для себя отрезке Захарян становился более заметной фигурой.

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Впрочем, нужно делать поправку на класс соперника. «Бетис» — системно выстроенная команда, что подразумевает более высокий уровень сопротивления. И, например, сменивший нашего футболиста Турриентес выглядел гораздо скромнее. В центре внимания он оказался ближе к финальному свистку, когда встречную атаку разгонял Садик, однако все закончилось ударом куда-то в направлении трибун.

До всплеска в концовке единственный во второй половине голевой эпизод состоялся еще до замены Захаряна, когда Ойярсабаль со штрафного попал в штангу. «Бетис» после перерыва даже превзошел хозяев по числу ударов, часть из которых вполне могла принести севильцам успех. Ну а баски могут сетовать на то, что вратарь на последних минутах остановил ногой удар Кубо, а Судик отправил мяч в сетку из офсайда. Соседи по таблице разошлись миром, дав шанс конкурентам.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 16 11 1 4 32-16 34
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Хетафе 17 6 7 4 21-20 25
9
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
10
 Валенсия 17 5 5 7 18-22 20
11
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
14
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
15
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
16
 Севилья 16 2 7 7 20-24 13
17
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
18
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
19
 Гранада 17 1 5 11 20-37 8
20
 Альмерия 17 0 5 12 17-39 5
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 1 : 0
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 0 : 3
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 1 : 1
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 0 : 0
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 - : -
17.12 23:00
Реал – Вильярреал
 - : -
18.12 23:00
Жирона – Алавес
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Джуд Беллингем

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Реал

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Борха Майораль

Хетафе

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 9
П
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Диего Рико

Хетафе

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Нико Уильямс

Атлетик

 5
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Алекс Баэна

Вильярреал

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И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 15 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
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