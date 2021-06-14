Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан резко ответил журналисту.

13 июня специалист присутствовал на финальном матче плей-офф Сегунды между «Райо Вальекано», за который играет его сын Лука Зидан, и «Жироной» (1:2). Возле стадиона журналисты задали тренеру несколько вопросов об уходе тренера из «Реала», что сильно разозлило Зидана.

«Будете и дальше задавать мне одни и те же глупые вопросы? Твоя работа — позор», — цитирует француза Onze Mondial.

После этих слов журналист попытался как-то ответить Зидану, на что тот сказал: «Я знаю вас, вы знаете меня. Каждый раз происходит одно и то же. Подойди ко мне, давай поговорим».

Зидан покинул клуб 27 мая 2021 года. Он возглавлял «Реал» с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером «сливочных» в период с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФ в качестве тренера «Королевского клуба». Также он дважды выигрывал с «Реалом» клубный чемпионат мира.

В сезоне-2020/21 «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, уступив «Атлетико» 2 очка. В Лиге чемпионов мадридский клуб вылетел на полуфинальной стадии, проиграв «Челси» (1:1, 0:2).