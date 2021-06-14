Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» ведет переговоры с «Ювентусом» об участии в Кубке Жоана Гампера

11:38
Теги:

«Барселона» и «Ювентус» хотят провести матчи в рамках товарищеского турнира Кубка Жоана Гампера, сообщает RAC1.

По данным источника, клубы намерены организовать игры как мужской, так и женских команд каталонцев и туринцев.

Турнир запланирован перед стартом сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.rac1.cat/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Голландия и Украина выдали лучший матч Евро-2020. Пять голов за тайм, шедевр Ярмоленко и драматичная развязка
В Подмосковье до 20 июня ввели дополнительные ограничения по COVID-19
Украинская модель погибла в Турции при странных обстоятельствах
Рейтинг самых богатых знаков зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд