«Барселона» ведет переговоры с «Ювентусом» об участии в Кубке Жоана Гампера

«Барселона» и «Ювентус» хотят провести матчи в рамках товарищеского турнира Кубка Жоана Гампера, сообщает RAC1.

По данным источника, клубы намерены организовать игры как мужской, так и женских команд каталонцев и туринцев.

Турнир запланирован перед стартом сезона-2021/22.