«Барселона» ведет переговоры с «Ювентусом» об участии в Кубке Жоана Гампера
11:38
«Барселона» и «Ювентус» хотят провести матчи в рамках товарищеского турнира Кубка Жоана Гампера, сообщает RAC1.
По данным источника, клубы намерены организовать игры как мужской, так и женских команд каталонцев и туринцев.
Турнир запланирован перед стартом сезона-2021/22.
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