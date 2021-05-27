Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

«Реал» объявил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.

«Зинедин Зидан принял решение покинуть «Реал». Мы уважаем его решение и благодарим за профессионализм, преданность и страсть к работе за все годы», — говорится в заявлении на официальном сайте «Королевского клуба».

Зидан возглавлял «Реал» с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером «сливочных» в период с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФ в качестве тренера «Королевского клуба». Также он дважды выигрывал с «Реалом» клубный чемпионат мира.

В сезоне-2020/21 «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, уступив «Атлетико» 2 очка. В Лиге чемпионов мадридский клуб вылетел на полуфинальной стадии, проиграв «Челси» (1:1, 0:2).