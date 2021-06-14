Рамос провел встречу с Флорентино Пересом
10:59
Защитник «Реала» Серхио Рамос провел встречу с президентом клуба Флорентино Пересом, сообщает AS.
По данным источника, в ходе беседы стороны решили обсудить новый контракт. Перес сделал выгодное предложение Рамосу. Сам футболист готов продлить свое соглашение, несмотря на разногласия с руководством команды.
Проблемой может стать то, что его партнер по обороне Рафаэль Варан не хочет пролонгировать свое соглашение, рассчитанное до лета 2022 года.
Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года. В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года.
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