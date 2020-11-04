Зидан пожелал Марадоне скорейшего выздоровления после операции на мозге

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пожелал выздоровления легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне. Ранее 60-летний аргентинец перенес операцию по удалению гематомы после кровоизлияния в мозг.

— Конечно же, я хочу пожелать Диего Марадоне выздороветь как можно скорее, — приводит Sky Sports слова Зидана. — Мы все знаем, какой он человек и каким футболистом он был. Ему только исполнилось 60 лет. Думаю, многие сейчас желают ему здоровья, в том числе и я. Надеюсь, у него все будет хорошо. Мы все желаем этого Марадоне и его семье.