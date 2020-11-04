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Зидан пожелал Марадоне скорейшего выздоровления после операции на мозге

11:29
Зинедин Зидан. Фото Reuters
Зинедин Зидан. Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пожелал выздоровления легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне. Ранее 60-летний аргентинец перенес операцию по удалению гематомы после кровоизлияния в мозг.

— Конечно же, я хочу пожелать Диего Марадоне выздороветь как можно скорее, — приводит Sky Sports слова Зидана. — Мы все знаем, какой он человек и каким футболистом он был. Ему только исполнилось 60 лет. Думаю, многие сейчас желают ему здоровья, в том числе и я. Надеюсь, у него все будет хорошо. Мы все желаем этого Марадоне и его семье.

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