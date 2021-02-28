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Зидан: «Мы рассчитываем на Иско»

16:05
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 25-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом» высказался о полузащитнике Иско.

«Мы знаем о сильных сторонах Иско, он игрок «Реала». Иско проявил себя в матче с «Аталантой», посмотрим, что будет завтра. Моя работа — распределять между игроками время, а это сложно, когда у тебя много отличных футболистов. Мы на Иско всегда рассчитываем», — цитирует Зидана Mundo Deportivo.

Матч 25-го тура ла лиги «Реал» — «Реал Сосьедад» состоится в понедельник, 1 марта, в Мадриде. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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