Зидан: «Мы рассчитываем на Иско»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 25-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом» высказался о полузащитнике Иско.
«Мы знаем о сильных сторонах Иско, он игрок «Реала». Иско проявил себя в матче с «Аталантой», посмотрим, что будет завтра. Моя работа — распределять между игроками время, а это сложно, когда у тебя много отличных футболистов. Мы на Иско всегда рассчитываем», — цитирует Зидана Mundo Deportivo.
Матч 25-го тура ла лиги «Реал» — «Реал Сосьедад» состоится в понедельник, 1 марта, в Мадриде. Начало — в 23.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю