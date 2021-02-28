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Бекхэм хотел бы пригласить Месси и Роналду в «Интер Майами»

14:18
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм, который является владельцем клуба МЛС «Интер Майами», заявил, что пригласил бы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси в свою команду.

«Знаю, что фанаты «Интер Майами» хотят видеть в команде больших звезд. У нас уже есть такие игроки, как Гонсало Игуаин и Блез Матюиди, которые уже блистают в нашей команде. В будущем мы хотели бы пригласить звезд мировой величины. Упоминались Месси и Роналду, они были лучшими последние 15 лет. Нам нужны только лучшие», — цитирует Бекхэма Mundo Deportivo.

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