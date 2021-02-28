Бекхэм хотел бы пригласить Месси и Роналду в «Интер Майами»
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм, который является владельцем клуба МЛС «Интер Майами», заявил, что пригласил бы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси в свою команду.
«Знаю, что фанаты «Интер Майами» хотят видеть в команде больших звезд. У нас уже есть такие игроки, как Гонсало Игуаин и Блез Матюиди, которые уже блистают в нашей команде. В будущем мы хотели бы пригласить звезд мировой величины. Упоминались Месси и Роналду, они были лучшими последние 15 лет. Нам нужны только лучшие», — цитирует Бекхэма Mundo Deportivo.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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