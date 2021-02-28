«Сельта» ушла от поражения в игре с «Вальядолидом» на 94-й минуте
«Сельта» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:1. Клуб из Виго ушел от поражения на четвертой добавленной минуте.
Чемпионат Испании
Лига 1
25-й тур
«Сельта» — «Вальядолид» — 1:1 (0:0)
Голы: Орельяна, 70 (0:1). Мурильо, 90+4 (1:1).
«Сельта»: Бланко, Араухо (Айду, 67), Мальо, Мурильо, Кариколь (Феррейра, 76), Суарес (Баэса, 57), Тапия, Аспас, Мина, Солари (Холсгроув, 57), Мендес.
«Вальядолид»: Роберто, Оласа, Янко (Эль-Ямик, 79), Бруно Гонсалес, Фернандес, Алькарас (Начо Мартинес, 86), Меса, Орельяна (Сан Эметерио, 86), Оскар Плано, Гвардьола (Кодро, 82), Вайссман (Л.Перес, 79).
Предупреждения: Вайссман, 4. Тапия, 34. Гвардьола, 40. Оласа, 58. Фернандес, 90. Эль-Ямик, 90+1. Айду, 90+3. Феррейра, 90+5.
Судья: Медье Хименес.
28 февраля. Виго. Стадион «Балаидос».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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