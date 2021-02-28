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«Сельта» ушла от поражения в игре с «Вальядолидом» на 94-й минуте

18:11
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«Сельта» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:1. Клуб из Виго ушел от поражения на четвертой добавленной минуте.

Чемпионат Испании

Лига 1

25-й тур

«Сельта» — «Вальядолид» — 1:1 (0:0)

Голы: Орельяна, 70 (0:1). Мурильо, 90+4 (1:1).

«Сельта»: Бланко, Араухо (Айду, 67), Мальо, Мурильо, Кариколь (Феррейра, 76), Суарес (Баэса, 57), Тапия, Аспас, Мина, Солари (Холсгроув, 57), Мендес.

«Вальядолид»: Роберто, Оласа, Янко (Эль-Ямик, 79), Бруно Гонсалес, Фернандес, Алькарас (Начо Мартинес, 86), Меса, Орельяна (Сан Эметерио, 86), Оскар Плано, Гвардьола (Кодро, 82), Вайссман (Л.Перес, 79).

Предупреждения: Вайссман, 4. Тапия, 34. Гвардьола, 40. Оласа, 58. Фернандес, 90. Эль-Ямик, 90+1. Айду, 90+3. Феррейра, 90+5.

Судья: Медье Хименес.

28 февраля. Виго. Стадион «Балаидос».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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