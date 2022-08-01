Кунде заявил, что не беспокоится о конкуренции в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде заявил, что готов к конкуренции в новом клубе. В конце июля каталонский клуб объявил о переходе француза из «Севильи».

«В «Барселоне» хорошая конкуренция. Кто будет играть в стартовом составе, решает тренер, я не беспокоюсь об этом. Я должен расти здесь, я еще молод. Моя задача — всегда помогать команде и следовать указаниям тренера. Я хорошо это понимаю и с нетерпением жду начала сезона. Для меня это вызов», — приводит Marca слова Кунде.

23-летний француз в сезоне-2021/22 провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.