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Кунде — о конкуренции в «Барселоне»: «Кто будет играть в стартовом составе, решает тренер»

Кунде заявил, что не беспокоится о конкуренции в «Барселоне»
Алексей Еремин
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде заявил, что готов к конкуренции в новом клубе. В конце июля каталонский клуб объявил о переходе француза из «Севильи».

«В «Барселоне» хорошая конкуренция. Кто будет играть в стартовом составе, решает тренер, я не беспокоюсь об этом. Я должен расти здесь, я еще молод. Моя задача — всегда помогать команде и следовать указаниям тренера. Я хорошо это понимаю и с нетерпением жду начала сезона. Для меня это вызов», — приводит Marca слова Кунде.

23-летний француз в сезоне-2021/22 провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/08/01/62e78bc1e2704ee7af8b45c2.html
Футбол
ФК Барселона
Жюль Кунде
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