Лапорта о переходе Кунде: ««Барселона» становится все более и более конкурентоспособной»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход защитника Жюля Кунде в каталонский клуб. Француз заключил контракт на пять лет с новой командой.

«Мы заключили соглашение с очень качественным игроком. Хави сильно настоял на усилении в линии обороны. Мы благодарны Кунде за то, что он присоединиился к «Барселоне». У него есть все данные, чтобы адаптироваться к игре команды. Мы очень счастливы. «Барселона» становится все более и более конкурентоспособной», — цитирует Marca Лапорта.

23-летний француз в сезоне-2021/22 провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.