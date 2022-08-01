Лапорта о переходе Кунде: ««Барселона» становится все более и более конкурентоспособной»
Лапорта заявил, что «Барселона» стала более конкурентоспособной после перехода Кунде
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход защитника Жюля Кунде в каталонский клуб. Француз заключил контракт на пять лет с новой командой.
«Мы заключили соглашение с очень качественным игроком. Хави сильно настоял на усилении в линии обороны. Мы благодарны Кунде за то, что он присоединиился к «Барселоне». У него есть все данные, чтобы адаптироваться к игре команды. Мы очень счастливы. «Барселона» становится все более и более конкурентоспособной», — цитирует Marca Лапорта.
23-летний француз в сезоне-2021/22 провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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12
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
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|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
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|0
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
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|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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