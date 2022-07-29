«Барселона» объявила о переходе защитника Кунде из «Севильи»
«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе защитника Жюля Кунде из «Севильи».
23-летний игрок заключил с каталонским клубом контракт на пять лет. Сумма отступных за футболиста составит 1 миллиард евро.
Официальная презентация игрока пройдет в понедельник, 1 августа.
28 июля «Барселона» на сайте объявила о достижении принципиального соглашения с «Севильей» по переходу Кунде.
В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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14
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
15
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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