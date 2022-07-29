«Барселона» объявила о переходе защитника Кунде из «Севильи»

«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе защитника Жюля Кунде из «Севильи».

23-летний игрок заключил с каталонским клубом контракт на пять лет. Сумма отступных за футболиста составит 1 миллиард евро.

Официальная презентация игрока пройдет в понедельник, 1 августа.

28 июля «Барселона» на сайте объявила о достижении принципиального соглашения с «Севильей» по переходу Кунде.

В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.