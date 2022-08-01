Кунде: «У меня был другой вариант, но я ждал, когда «Барселона» договорится с «Севильей»

Защитник Жюль Кунде прокомментировал свой переход в «Барселону».

«Я хорошо пообщался с Хави, почувствовал симпатию с его стороны. Он действительно хотел, чтобы я перешел в команду. Это важно для меня.

Хави попросил меня делать то же самое, что в «Севилье»: бороться за мяч и действовать агрессивно.

«Челси»? У меня был другой вариант, но я ждал, когда «Барса» договорится с «Севильей». Я выбрал этот клуб из-за амбициозного проекта», — приводит слова Кунде официальный сайт «Барселоны».

23-летний француз заключил с каталонским клубом контракт на пять лет.

В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.