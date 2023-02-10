Жорди Альба назвал завершение карьеры Пике болезненным моментом для «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением об уходе из футбола Жерара Пике. Перед ЧМ-2022 футболист объявил о завершении карьеры.

«Уход Пике — болезненный момент. Он был важной частью команды, в раздевалке создавал отличную атмосферу. Пике — это футболист, который очень многое дал «Барселоне», — цитирует Альбу Marca.

36-летний испанец является воспитанником академии «Барселоны». В составе каталонцев защитник выиграл 30 трофеев.