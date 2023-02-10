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Сегодня, 17:20

Пике сравнил Месси и Роналду

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил экс-одноклубника Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Их противостояние длится уже 10 лет, так как они оба добились невероятного успеха. С точки зрения таланта, Месси, безусловно, номер один. Да, Криштиану очень много работал, чтобы быть конкурентоспособным в борьбе за первую строчку, но если посмотреть на карьеру обоих, то я бы, конечно, выбрал Месси», — заявил Пике Джону Неллису.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.

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 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
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Кадис – Жирона
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 - : -
11.02 23:00
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 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
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Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
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Барселона

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