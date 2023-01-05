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Сегодня, 17:20

Президент «Барселоны» Лапорта: «На тот момент уход Месси из клуба был лучшим решением для нас»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба летом 2021 года.

«Я должен был поставить «Барселону» выше лучшего игрока в истории футбола. В тот период финансового краха я не мог его удержать. Я считаю, что это было лучшим решением для клуба. Сейчас он игрок «ПСЖ», и я предпочитаю лишний раз не обсуждать его фигуру. Мы сосредоточены на «Барселоне». Лео всегда будет частью нашего клуба, и я бы хотел для него другого исхода. С моей стороны будет неправильно говорить о других вариантах. Мы с ним поддерживаем связь», — приводит слова Лапорта Goal.

Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач.

В составе каталонской команды аргентинец становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз брал Кубок страны и восемь раз — национальный Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА, а также в трех клубных чемпионатах мира.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
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И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 15 5 4 6 23-17 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
Результаты / календарь
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38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 - : -
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 - : -
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Роберт Левандовски

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 13
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Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

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Антуан Гризманн

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Атлетико

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Бетис

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