Президент «Барселоны» Лапорта: «На тот момент уход Месси из клуба был лучшим решением для нас»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба летом 2021 года.

«Я должен был поставить «Барселону» выше лучшего игрока в истории футбола. В тот период финансового краха я не мог его удержать. Я считаю, что это было лучшим решением для клуба. Сейчас он игрок «ПСЖ», и я предпочитаю лишний раз не обсуждать его фигуру. Мы сосредоточены на «Барселоне». Лео всегда будет частью нашего клуба, и я бы хотел для него другого исхода. С моей стороны будет неправильно говорить о других вариантах. Мы с ним поддерживаем связь», — приводит слова Лапорта Goal.

Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач.

В составе каталонской команды аргентинец становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз брал Кубок страны и восемь раз — национальный Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА, а также в трех клубных чемпионатах мира.