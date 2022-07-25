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Сегодня, 20:00

«Жирона» объявила о переходе лучшего бомбардира МЛС

Иван Шитик
Корреспондент
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Валентин Кастельянос.
Фото ФК «Жирона».

«Жирона» на официальном сайте объявила о подписании нападающего «Нью-Йорк Сити» Валентина Кастельяноса.

23-летний аргентинец перешел в испанский клуб на правах аренды.

По итогам сезона 2021 Кастельянос выиграл «Золотую бутсу» лучшего бомбардира МЛС, забив 19 мячей.

«Нью-Йорк Сити» впервые смог выиграть Кубок Высшей лиги футбола США и Канады.

ФК Жирона
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