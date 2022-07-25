«Сельта» продлила контракт с 34-летним Аспасом до 2025 года. Он лучший бомбардир в истории клуба
«Сельта» на три года продлила контракт с Аспасом
«Сельта» продлила контракт с нападающим Иаго Аспасом, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.
34-летний испанец является воспитанником «Сельты», а также лучшим бомбардиром в ее истории. На счету Аспаса 184 гола за клуб.
В прошлом сезоне нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.
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14
|Эспаньол
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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|
Атлетик – Мальорка
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|15.08
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Хетафе – Атлетико
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|15.08
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Бетис – Эльче
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