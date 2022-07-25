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«Сельта» продлила контракт с 34-летним Аспасом до 2025 года. Он лучший бомбардир в истории клуба

«Сельта» на три года продлила контракт с Аспасом
Руслан Минаев
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«Сельта» продлила контракт с нападающим Иаго Аспасом, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

34-летний испанец является воспитанником «Сельты», а также лучшим бомбардиром в ее истории. На счету Аспаса 184 гола за клуб.

В прошлом сезоне нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.

Яго Аспас
ФК Сельта
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