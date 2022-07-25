На сайте «Барселоны» можно заказать форму Кунде. Каталонцы хотят купить игрока у «Севильи»

«Барселона» на сайте официального магазина добавила возможность заказать футболку защитника Жюля Кунде, сообщает BeFoot.

Каталонцы близки к трансферу 24-летнего француза из «Севильи». Переговоры продолжаются несколько недель. По предварительным данным, сумма трансфера составит 50 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее стало известно, что француз отказался от перехода в «Челси».

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Также в июне 2021 года он дебютировал за сборную Франции. На его счету 11 сыгранных матчей, в которых он получил 1 желтую и 1 красную карточки.