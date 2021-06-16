Завтра Серхио Рамос объявит, что покидает «Реал»

Капитан «Реала» Серхио Рамос принял окончательное решение покинуть клуб. 17 июня он даст специальную пресс-конференцию, на которой объявит о своем решение, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Новый главный тренер мадридцев Карло Анчелотти пытался уговорить 35-летнего игрока остаться. Но Рамос так и не смог договориться о новом контракте с «Реалом».

Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года. В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года.

За все время в столичном клубе защитник выиграл 22 трофея, в том числе четыре Лиги чемпионов, четыре титула Примеры и два Кубка Испании. На его счету 670 матчей, 101 гол и 40 голевых передач.