«Реал» объявил об уходе Рамоса из клуба
22:34
Футбольный клуб «Реал» на официальном сайте сообщил, что капитан команды Серхио Рамос покидает клуб. Контракт с ним продлен не будет.
Завтра, 17 июня состоится официальная пресс-конференция с участием самого Рамоса и президента клуба Флорентино Переса.
35-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.
В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
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