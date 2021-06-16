Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» объявил об уходе Рамоса из клуба

22:34
Серхио Рамос. Фото AFP
Серхио Рамос. Фото AFP
Теги:

Футбольный клуб «Реал» на официальном сайте сообщил, что капитан команды Серхио Рамос покидает клуб. Контракт с ним продлен не будет.

Завтра, 17 июня состоится официальная пресс-конференция с участием самого Рамоса и президента клуба Флорентино Переса.

35-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Миранчук забил шедевральный гол в ворота финнов. Леша ответил Черчесову за «золотой актив»
Путин подарил Байдену письменный набор хохломы «Москва»
Загадочно пропавших супругов-рыбаков в Приморье нашли мертвыми
Какие пять знаков зодиака могут похвастаться сверх интуицией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
7
Офсайд