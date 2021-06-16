Лапорта: «Думаю, Месси продолжит играть за «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с капитаном команды Лионелем Месси.

«Я спокоен, все идет хорошо. Думаю, Месси продолжит играть за «Барселону». Это сложный процесс, но мы работаем над этим. Хотим разобраться со всем как можно скорее», — приводит слова Лапорты Marca.

Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец заключит соглашение сроком до 2023 года.

Действующее соглашение Месси с сине-гранатовыми истекает 30 июня.

Напомним, Месси выступает в «Барселоне» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.