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Лапорта: «Думаю, Месси продолжит играть за «Барселону»

21:17
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с капитаном команды Лионелем Месси.

«Я спокоен, все идет хорошо. Думаю, Месси продолжит играть за «Барселону». Это сложный процесс, но мы работаем над этим. Хотим разобраться со всем как можно скорее», — приводит слова Лапорты Marca.

Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец заключит соглашение сроком до 2023 года.

Действующее соглашение Месси с сине-гранатовыми истекает 30 июня.

Напомним, Месси выступает в «Барселоне» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.

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