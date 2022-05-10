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10 мая, 23:58

Араухо столкнулся головами с партнером по команде. С поля его увезла машина скорой помощи

Защитника «Барселоны» прямо с поля увезла машина скорой помощи
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Травма игрока «Барселоны».

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

Во втором тайме в игровом эпизоде он столкнулся головами с партнером по команде Гави. Араухо через некоторое время упал на газон.

Футболист не смог сам подняться и на поле выскочили медики. Ему была оказана срочная помощь, а прямо с поля его увозила машина скорой помощи.

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 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
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 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
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 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
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 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
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 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
14
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
15
 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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Валенсия – Бетис
 0 : 3
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 1 : 0
10.05 22:30
Барселона – Сельта
 - : -
11.05 20:00
Алавес – Эспаньол
 - : -
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
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Яго Аспас

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Жорди Альба

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
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Жюль Кунде

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