Араухо столкнулся головами с партнером по команде. С поля его увезла машина скорой помощи
Защитника «Барселоны» прямо с поля увезла машина скорой помощи
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
Во втором тайме в игровом эпизоде он столкнулся головами с партнером по команде Гави. Араухо через некоторое время упал на газон.
Футболист не смог сам подняться и на поле выскочили медики. Ему была оказана срочная помощь, а прямо с поля его увозила машина скорой помощи.
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|
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|14
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|
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|
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|44
|
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|41-38
|43
|
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|Р. Вальекано
|35
|11
|9
|15
|35-39
|42
|
13
|Эспаньол
|35
|10
|10
|15
|38-50
|40
|
14
|Эльче
|35
|10
|9
|16
|37-48
|39
|
15
|Хетафе
|35
|8
|13
|14
|31-37
|37
|
16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|
17
|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|
18
|Мальорка
|35
|8
|8
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|32-62
|32
|
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|Леванте
|35
|6
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|10.05
|20:00
|
Валенсия – Бетис
|0 : 3
|10.05
|21:00
|
Гранада – Атлетик
|1 : 0
|10.05
|22:30
|
Барселона – Сельта
|- : -
|11.05
|20:00
|
Алавес – Эспаньол
|- : -
|11.05
|20:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|11.05
|21:30
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|11.05
|22:30
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|12.05
|20:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|12.05
|21:00
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|12.05
|22:30
|
Реал – Леванте
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|
|
Карим Бензема
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|
|
Яго Аспас
Сельта
|16
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|И
|К
|Ж
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|
Хорхе Куэнка
Хетафе
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|2
|5
|
|
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|2
|2
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