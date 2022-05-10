Араухо столкнулся головами с партнером по команде. С поля его увезла машина скорой помощи

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

Во втором тайме в игровом эпизоде он столкнулся головами с партнером по команде Гави. Араухо через некоторое время упал на газон.

Футболист не смог сам подняться и на поле выскочили медики. Ему была оказана срочная помощь, а прямо с поля его увозила машина скорой помощи.