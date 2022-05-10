«Гранада» обыграла «Атлетик» и оторвалась от зоны вылета на 5 очков

«Гранада» дома обыграла «Атлетик» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил Алекс Кольядо.

В составе гостей удаление заработал Микель Весга, получив вторую желтую карточку за пять минут до конца основного времени.

В турнирной таблице «Гранада» занимает 16-е место и оторвалась от зоны вылета на пять очков, имея 37 пунктов. «Атлетик» остался на восьмом месте с 52 очками.