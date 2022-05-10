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«Гранада» обыграла «Атлетик» и оторвалась от зоны вылета на 5 очков

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«Гранада» дома обыграла «Атлетик» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил Алекс Кольядо.

В составе гостей удаление заработал Микель Весга, получив вторую желтую карточку за пять минут до конца основного времени.

В турнирной таблице «Гранада» занимает 16-е место и оторвалась от зоны вылета на пять очков, имея 37 пунктов. «Атлетик» остался на восьмом месте с 52 очками.

Испания. Лига 1. 36-й тур
10 мая, 21:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
1:0
Атлетик
Голы
Кольядо, 35 (1:0)
Гранада
Машимиану Эскудеро Диас (Санчес, 59) Кини Дуарте Гоналон (Брайс Этеки, 78) Милья Пуэртас (Ариас, 88) Хорхе Молина Узуни (Суарес, 78) Кольядо
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Вивиан Лекуэ (Петча, 58) Берчиче Икер Муниаин Дани Гарсия (Весга, 58) Венседор (Саррага, 68) Беренгер Вильялибре (Рауль Гарсия, 74) Уильямс (Иньяки Уильямс, 58)
Предупреждения
Кини 41’, Эскудеро 77’, Дуарте 87’, Брайс Этеки 90+2’  -  Весга 72’
Удаления
Весга 85’ (вторая ж.к)
Судьи
Мартинес (Испания)
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Гранада
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
14
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
15
 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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38 тур
10.05 20:00
Валенсия – Бетис
 0 : 3
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 1 : 0
10.05 22:30
Барселона – Сельта
 - : -
11.05 20:00
Алавес – Эспаньол
 - : -
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
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Реал

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Яго Аспас

Сельта

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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П
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Барселона

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Жорди Альба

Барселона

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Карим Бензема

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