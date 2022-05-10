«Гранада» обыграла «Атлетик» и оторвалась от зоны вылета на 5 очков
«Гранада» дома обыграла «Атлетик» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Единственный гол на 35-й минуте забил Алекс Кольядо.
В составе гостей удаление заработал Микель Весга, получив вторую желтую карточку за пять минут до конца основного времени.
В турнирной таблице «Гранада» занимает 16-е место и оторвалась от зоны вылета на пять очков, имея 37 пунктов. «Атлетик» остался на восьмом месте с 52 очками.
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|
2
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|35
|20
|9
|6
|65-35
|69
|
3
|Севилья
|35
|17
|14
|4
|51-29
|65
|
4
|Атлетико
|35
|19
|7
|9
|60-41
|64
|
5
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|36
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|11
|60-40
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|
6
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|56
|
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|53
|
8
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|36
|13
|13
|10
|41-35
|52
|
9
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|
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|45-52
|44
|
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|35
|11
|10
|14
|41-38
|43
|
12
|Р. Вальекано
|35
|11
|9
|15
|35-39
|42
|
13
|Эспаньол
|35
|10
|10
|15
|38-50
|40
|
14
|Эльче
|35
|10
|9
|16
|37-48
|39
|
15
|Хетафе
|35
|8
|13
|14
|31-37
|37
|
16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|
17
|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|
18
|Мальорка
|35
|8
|8
|19
|32-62
|32
|
19
|Леванте
|35
|6
|11
|18
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|29
|
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|Алавес
|35
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|28
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|10.05
|20:00
|
Валенсия – Бетис
|0 : 3
|10.05
|21:00
|
Гранада – Атлетик
|1 : 0
|10.05
|22:30
|
Барселона – Сельта
|- : -
|11.05
|20:00
|
Алавес – Эспаньол
|- : -
|11.05
|20:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|11.05
|21:30
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|11.05
|22:30
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|12.05
|20:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|12.05
|21:00
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|12.05
|22:30
|
Реал – Леванте
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Яго Аспас
Сельта
|16
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|29
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|29
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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