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Сегодня, 11:15

Ла лига, расписание и результаты матчей 36-го тура. «Барселона» сыграет с «Сельтой», «Реал» — «Леванте» и другие

«Барселона» сыграет с «Сельтой», «Реал» проведет матч против «Леванте» в ла лиге
Читать «СЭ» в
Каземиро.
Фото AFP

Во вторник, 10 мая, стартует 36-й тур чемпионата Испании по футболу. «Барселона» проведет матч против «Сельты», «Реал» сыграет с «Леванте», и другие встречи.

30 апреля «Реал» стал досрочно чемпионом Испании в текущем сезоне после победы над «Эспаньолом» (4:0).

Видеотрансляции матчей ла лиги доступны на «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 36-й тур
10 мая, 20:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Бетис
Испания. Лига 1. 36-й тур
10 мая, 21:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Атлетик
Испания. Лига 1. 36-й тур
10 мая, 22:30. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Сельта
Испания. Лига 1. 36-й тур
11 мая, 20:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Эспаньол
Испания. Лига 1. 36-й тур
11 мая, 20:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Хетафе
Испания. Лига 1. 36-й тур
11 мая, 21:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Мальорка
Испания. Лига 1. 36-й тур
11 мая, 22:30. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Атлетико
Испания. Лига 1. 36-й тур
12 мая, 20:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Кадис
Испания. Лига 1. 36-й тур
12 мая, 21:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Вильярреал
Испания. Лига 1. 36-й тур
12 мая, 22:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Леванте
Футбол
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
5
 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
9
 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
10
 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
14
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
15
 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.05 20:00
Валенсия – Бетис
 - : -
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 - : -
10.05 22:30
Барселона – Сельта
 - : -
11.05 20:00
Алавес – Эспаньол
 - : -
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 16
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 29 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 29 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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