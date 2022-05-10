«Барселона» сыграет с «Сельтой», «Реал» проведет матч против «Леванте» в ла лиге

Во вторник, 10 мая, стартует 36-й тур чемпионата Испании по футболу. «Барселона» проведет матч против «Сельты», «Реал» сыграет с «Леванте», и другие встречи.

30 апреля «Реал» стал досрочно чемпионом Испании в текущем сезоне после победы над «Эспаньолом» (4:0).

Видеотрансляции матчей ла лиги доступны на «Okko Спорт».