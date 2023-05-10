Защитник «Монако» Вандерсон может перейти в «Барселону»

Защитник «Монако» Вандерсон может перейти в «Барселону» этим летом, сообщает испанское издание Sport.

По данным источника, переход 21-летнего игрока может произойти, если каталонский клуб назначит Деко своим новым спортивным директором. Хуан Фойт из «Вильярреала» и Жоау Канселу также связаны с «Барселоной», которая ищет правого защитника этим летом.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Вандерсона.

Бразильский футболист выступает за «Монако» с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.