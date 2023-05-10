Нападающий «Барселоны» Рафинья — о своем уходе из клуба: «Эти новости — фейк»

Вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал слухи о том, что покинет каталонскую команду ближайшим летом.

«Эти новости — фейк. Тот, кто распространил эти новости не обладает правильной информацией и не является профессионалом своего дела», — написал Рафинья в соцсетях.

Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.