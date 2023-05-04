Деку может заменить Алемани на посту спортивного директора «Барселоны»
Экс-хавбек «Барселоны» Деку может стать спортивным директором сине-гранатовых, сообщает As со ссылкой на RAC1.
Ранее в клубе объявили, что нынешний спортивный директор Матеу Алемани покинет свой пост 30 июня.
По информации источника, «Барселона» почти договорилась с Деку. У португальца хорошие отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой, также он участвовал в подписании Рафиньи и Пьера-Эмерика Обамеянга.
Родственник Деку Алехандро Эчеваррия близок к окружению Лионеля Месси, поэтому Лапорта использует его в качестве посредника, чтобы вернуть аргентинца в «Барселону».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|
2
|Атлетико
|33
|21
|6
|6
|60-26
|69
|
3
|Реал
|33
|21
|5
|7
|69-32
|68
|
4
|Р. Сосьедад
|33
|18
|7
|8
|43-29
|61
|
5
|Вильярреал
|33
|16
|6
|11
|47-34
|54
|
6
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|
7
|Атлетик
|32
|13
|8
|11
|43-32
|47
|
8
|Жирона
|32
|12
|8
|12
|50-45
|44
|
9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|29-35
|44
|
10
|Р. Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|
11
|Севилья
|32
|11
|8
|13
|38-47
|41
|
12
|Мальорка
|32
|11
|8
|13
|31-35
|41
|
13
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|38-46
|39
|
14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|
15
|Кадис
|33
|8
|11
|14
|26-49
|35
|
16
|Вальядолид
|32
|10
|5
|17
|29-55
|35
|
17
|Валенсия
|33
|9
|7
|17
|36-40
|34
|
18
|Хетафе
|33
|8
|10
|15
|30-42
|34
|
19
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|
20
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
|2.05
|20:30
|
Альмерия – Эльче
|2 : 1
|2.05
|20:30
|
Барселона – Осасуна
|1 : 0
|2.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|2 : 0
|3.05
|20:30
|
Валенсия – Вильярреал
|1 : 1
|3.05
|23:00
|
Атлетико – Кадис
|5 : 1
|3.05
|23:00
|
Хетафе – Сельта
|1 : 0
|4.05
|20:30
|
Жирона – Мальорка
|- : -
|4.05
|20:30
|
Севилья – Эспаньол
|- : -
|4.05
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.05
|23:00
|
Р. Вальекано – Вальядолид
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|22
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4