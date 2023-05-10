«Барселона» в ближайшее время официально объявит об уходе Бускетса

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение покинуть клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «Барселона» официально объявит об уходе Бускетса в ближайшее время, заявление клуба ожидается сегодня.

Испанский полузащитник имеет предложения из США и Саудовской Аравии. Сам игрок заинтересован продолжить карьеру в саудовском клубе. Контракт испанца с «Барселоной» истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Бускетс и Жорди Альба могут вместе с нападающим Лионелем Месси перейти в клубе из Саудовской Аравии.

Бускетс является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны». В текущем сезоне 34-летний футболист провел 39 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.