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Альба: «Барселона» сделает все, чтобы взять трофеи. Хотим посвятить их Пике"

Альба высказался о том, что Пике завершил профессиональную карьеру
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о том, что Жерар Пике завершил профессиональную карьеру.

«Это грустный момент для игроков «Барселоны» и всех каталонцев. Жаль, что Жерар уходит, ведь он так много сделал для клуба. Он холоден с незнакомыми ему людьми, но очень сердечен с теми, кто ему близок. Я так и думал, что он заплачет. Те из нас, кто дольше остальных были рядом с Пике, знали о его решении, но не знали, когда именно он его озвучит. Пике многое дал «Барсе», а «Барса» дала многое ему. Мы будем скучать по нему. Теперь мы сделаем все возможное, чтобы взять трофеи. Хотим посвятить их Пике», -приводит слова Альбы Mundo Deportivo.

3 ноября 35-летний Пике объявил, что покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру. 5 ноября он провел последний матч в составе команды, сыграв против «Альмерии» (2:0). Испанец после финального свистка попрощался с трибунами и не смог сдержать слез.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221106/1001891505/alba-intentaremos-ganar-titulos-dedicarselos-pique.html

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34%

2.30

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3.10

ИТБ2 (1.5)

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1.83
Жерар Пике
Жорди Альба
ФК Барселона
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 1 1 31-4 34
2
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
11
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
12
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
13
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
17
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
18
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
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Жирона – Атлетик
 2 : 1
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 0 : 0
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Вальядолид – Эльче
 2 : 1
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 1 : 2
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 2 : 0
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
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Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
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