Альба: «Барселона» сделает все, чтобы взять трофеи. Хотим посвятить их Пике"

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о том, что Жерар Пике завершил профессиональную карьеру.

«Это грустный момент для игроков «Барселоны» и всех каталонцев. Жаль, что Жерар уходит, ведь он так много сделал для клуба. Он холоден с незнакомыми ему людьми, но очень сердечен с теми, кто ему близок. Я так и думал, что он заплачет. Те из нас, кто дольше остальных были рядом с Пике, знали о его решении, но не знали, когда именно он его озвучит. Пике многое дал «Барсе», а «Барса» дала многое ему. Мы будем скучать по нему. Теперь мы сделаем все возможное, чтобы взять трофеи. Хотим посвятить их Пике», -приводит слова Альбы Mundo Deportivo.

3 ноября 35-летний Пике объявил, что покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру. 5 ноября он провел последний матч в составе команды, сыграв против «Альмерии» (2:0). Испанец после финального свистка попрощался с трибунами и не смог сдержать слез.