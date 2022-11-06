Пике не смог сдержать слез после прощального матча за «Барселону»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике не сдержал эмоций после матча 13-го тура чемпионата Испании против «Альмерии» (2:0). Эта игра стала последней в его карьере.
35-летний испанец после финального свистка попрощался с трибунами. В этот момент на глазщах игрока проступили слезы. Также одноклубники Пике качали защитника на руках.
«Иногда, любить — это тоже вовермя уходить. Мой дедушка сделал меня членом клуба в день моего рождения. Я родился здесь и умру здесь. Я вернусь», — сказал Пике.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|13
|11
|1
|1
|31-4
|34
|
2
|Реал
|12
|10
|2
|0
|29-10
|32
|
3
|Атлетико
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|
4
|Бетис
|12
|7
|2
|3
|16-8
|23
|
5
|Осасуна
|13
|7
|2
|4
|15-12
|23
|
6
|Р. Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|16-15
|22
|
7
|Атлетик
|13
|6
|3
|4
|21-14
|21
|
8
|Вильярреал
|12
|5
|3
|4
|14-8
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|
10
|Вальядолид
|13
|5
|2
|6
|13-18
|17
|
11
|Валенсия
|12
|4
|3
|5
|18-14
|15
|
12
|Хетафе
|13
|3
|5
|5
|12-19
|14
|
13
|Мальорка
|12
|3
|4
|5
|10-13
|13
|
14
|Альмерия
|13
|4
|1
|8
|15-22
|13
|
15
|Жирона
|13
|3
|4
|6
|18-21
|13
|
16
|Сельта
|13
|3
|2
|8
|14-26
|11
|
17
|Эспаньол
|12
|2
|5
|5
|15-20
|11
|
18
|Кадис
|13
|2
|5
|6
|8-24
|11
|
19
|Севилья
|12
|2
|4
|6
|11-19
|10
|
20
|Эльче
|13
|0
|4
|9
|9-29
|4
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.11
|23:00
|
Жирона – Атлетик
|2 : 1
|5.11
|16:00
|
Хетафе – Кадис
|0 : 0
|5.11
|18:15
|
Вальядолид – Эльче
|2 : 1
|5.11
|20:30
|
Сельта – Осасуна
|1 : 2
|5.11
|23:00
|
Барселона – Альмерия
|2 : 0
|6.11
|16:00
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|6.11
|18:15
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
|6.11
|20:30
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
|6.11
|23:00
|
Бетис – Севилья
|- : -
|7.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|10
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|6
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|11
|1
|5
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