Пике не смог сдержать слез после прощального матча за «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не сдержал эмоций после матча 13-го тура чемпионата Испании против «Альмерии» (2:0). Эта игра стала последней в его карьере.

35-летний испанец после финального свистка попрощался с трибунами. В этот момент на глазщах игрока проступили слезы. Также одноклубники Пике качали защитника на руках.

«Иногда, любить — это тоже вовермя уходить. Мой дедушка сделал меня членом клуба в день моего рождения. Я родился здесь и умру здесь. Я вернусь», — сказал Пике.