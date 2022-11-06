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Сегодня, 01:25

Пике не смог сдержать слез после прощального матча за «Барселону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жерар Пике.
Фото Global Look Press

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не сдержал эмоций после матча 13-го тура чемпионата Испании против «Альмерии» (2:0). Эта игра стала последней в его карьере.

35-летний испанец после финального свистка попрощался с трибунами. В этот момент на глазщах игрока проступили слезы. Также одноклубники Пике качали защитника на руках.

«Иногда, любить — это тоже вовермя уходить. Мой дедушка сделал меня членом клуба в день моего рождения. Я родился здесь и умру здесь. Я вернусь», — сказал Пике.

Жерар Пике. «Барселона» переиграла «Альмерию» в прощальном матче Пике

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ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
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Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Жерар Пике
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Ла лига: «Барселона» победила «Альмерию», «Райо Вальекано» — «Реал» и другие матчи 13-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 1 1 31-4 34
2
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
11
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
12
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
13
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
17
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
18
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 0 : 0
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 2 : 1
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 1 : 2
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 2 : 0
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 - : -
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 - : -
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 10 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 6 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 11 1 5
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